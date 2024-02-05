В Болгарии сотрудник Главного управления борьбы с организованной преступностью министерства внутренних дел заподозрен в шпионаже в пользу России. В здании управления проводится обыск, сообщает Болгарская служба Радио Свобода.

Как сообщает Болгарское национальное телевидение, следствие считает, что полицейский передавал секретную информацию бывшему дипломату российского посольства. Тот уже объявлен персона нон грата.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Болгария выслала 70 российских дипломатов и сотрудников посольства в Софии и членов их семей. Премьер-министр Кирилл Петков тогда заявил, что большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы под дипломатическим прикрытием. Москва это отрицает.

Подробности о деле против сотрудника болгарского министерства неизвестны. Прокуратура обещает провести специальную пресс-конференцию во вторник, 6 февраля.