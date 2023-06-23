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Время Свободы

Смертельная ловушка океана. "Титан" погиб рядом с "Титаником"

Информационный дайджест "Время Свободы", 23 июня

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Время Свободы - Темы дня 23.06.2023
by Радио Свобода

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Военные, экономические и политические последствия удара по Чонгарскому мосту;

Евгений Пригожин заявил, что целью "СВО" в Украине было приведение к власти Виктора Медведчука и дележ украинских активов между российскими олигархами;

Автор концепции "танкового биатлона" - о том, как Сергей Шойгу превратил его вместо обучающего в выставочное мероприятие;

Расследовательский проект "Система" о "православном олигархе" Константине Малофееве;

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала одного из самых резких критиков нынешних грузинских властей Нику Гварамия;

Экипаж батискафа, совершавшего погружение к останкам затонувшего в 1912 году корабля "Титаник", объявлен погибшим.

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