"Смерть Навального стала триггером". "Иноагенты" идут в Мосгордуму

Российские оппозиционные политики и журналисты, внесенные властями в списки так называемых "иностранных агентов", начинают кампанию по выдвижению своих кандидатур на выборы в Мосгордуму в сентябре этого года.

О своем желании поучаствовать в этой процедуре заявили живущая в Испании телеведущая Татьяна Лазарева, уехавший в США журналист Сергей Маркелов и оставшаяся в Москве оппозиционный политик Эльвира Вихарева. Предполагается, что выдвинуть свои кандидатуры в Мосгордуму попытаются 45 "иноагентов" – во всех московских избирательных округах. Хотя бы для того, чтобы привлечь внимание общества к еще одним выборам в России.



Татьяна Лазарева, уехавшая из России после вторжения в Украину, объявила о желании принять участие в выборах в Мосгордуму одной из первых. "Говорят, что статус "иностранного агента" нисколько не дискриминирует людей. Я хочу это проверить, я хочу вместе с моими коллегами баллотироваться в Мосгордуму этой осенью. Я знаю, что еще 44 человек, кроме меня, будут это делать, чтобы в Мосгордуме было 45 человек, которые действительно переживают о судьбах своей родины", – заявила Лазарева в своем обращении.



Татьяна Лазарева присоединилась к инициативе политиков и журналистов, объявленных российскими властями "иноагентами". Они планируют выдвинуться на выборах в столичный парламент во всех 45 округах Москвы.

Лазарева – активная участница акций протеста в Москве: она выступала за сохранение исторических зданий и сооружений, поддерживала политзаключённых, была оратором на Болотной площади в 2012 году. Также Лазарева выступала против законов о "пропаганде ЛГБТ", аннексии Крыма, поправок к Конституции и вторжения в Украину, была одним из инициаторов "Марша матерей".

Ранее о своём выдвижении в Мосгордуму сообщили политик Эльвира Вихарева и журналист Сергей Маркелов. Закон пока позволяет "иноагентам" избирать и быть избранными (но запрещает "влиять на выборы" – так говорится в законодательстве).

Карельский журналист Сергей Маркелов был внесен в реестр "иноагентов" одним из первых – в декабре 2020 года. Он переехал из России в США осенью 2021 года . О том, почему журналист решил пойти на выборы в Мосгордуму, он рассказал Радио Свобода:

Иностранные агенты имеют вес - они, как минимум, на слуху

– Я решил выдвинуться на выборы в Мосгордуму, потому что считаю, что на сегодняшний день "иностранные агенты" имеют вес – мы, как минимум, на слуху. Я не думаю, что статус "иноагента" может мне помешать – система такова, что будь ты хоть сапожник, хоть "звезда" с вечеринки Ивлеевой, политический ценз тебе не пройти, пока ты не докажешь лояльность действующей власти. Суть акции – привлечь внимание к самой процедуре выборов в России и к тому, какую силу в лице "иноагентов" создала власть своими же руками.

– Как вы собираетесь вести эту кампанию, находясь в США? И как насчет безопасности других ее участников, которые находятся в России?

Мы не делаем ничего противозаконного

– По поводу кампании: лично в моей ситуации максимум, что я могу – это делать что-то онлайн. По поводу безопасности проекта – мы не делаем ничего противозаконного. Российская власть сама пытается изо всех сил продемонстрировать, что в России еще есть выборы, вот этими симулякрами демократических институтов мы и пользуемся, создав симулякр выдвижения в Мосгордуму. Коллеги, которые находятся в России, взвесили все возможные риски и действуют так, как подсказывает им их представление о правде, и ради этой правды они и работают.



– Стала ли, скажем так, триггером для этого решения смерть Навального? Или вы бы все равно приняли бы участие в этих выборах?

Смерть Навального стала триггером

– Я думаю да, смерть Навального стала триггером. Кого-то, возможно, она раздавила, кого-то, наоборот, разозлила. И последнее, я думаю, лучший двигатель сегодня для того, чтобы попытаться изменить хотя бы настроения в медийном поле, – рассказал Сергей Маркелов.



Оппозиционный политик Эльвира Вихарева, объявленная "иноагентом" и заявившая о желании баллотироваться в Мосгордуму осенью этого года, остается в России. Такова ее осмысленная позиция. Вихарева продолжает вести свой канал, где критикует власти, несмотря на попытки отравления, о которых неоднократно заявляла.

Люди показали кулак системе и нашли смелость напомнить о себе

"Каждый своими глазами видел море смелых и достойных людей страны, которые вышли на улицы 1 марта во время прощания с Алексеем Навальным и 17 марта к избирательным участкам в полдень, – говорит Вихарева в своих интервью. – Эти люди, невзирая на последствия, показали кулак системе и нашли в себе смелость напомнить о себе. Гордых и несломленных духом не 30, не 50 и не 100 тысяч – нас миллионы по всей стране, в отличие от кучки залгавшихся фальсификаторов. Мне кажется, мы – огромная сила. Этот накал сегодня важно сохранить и приумножить.

При любом удобном случае мы должны напоминать подлецам, чтобы они соблюдали свою конституцию, которой основательно подтерлись и достают ее только тогда и в тех случаях, когда им это выгодно. Минувший президентский плибесцит показал это, а мы ответили протестом и количеством. Да, выборы в стране закончились, но при этом остались способом демонстрации, что оппозиция существует. Я убеждена , что этим малым, что есть, надо пользоваться. Надо продолжать тыкать острой палкой это чудище, напоминать тем, кто наносит непоправимый урон нашей стране и отнимает у нас будущее, о том, что мы не готовы принимать их правила игры", – считает политик.

В своих выступлениях Эльвира Вихарева оценивает свои шансы так:

Власти рассчитывают, что мы смирились, но это не так

"Мы руководствуемся не своими шкурными интересами и желанием попасть во власть, а правами и свободами человека и гражданина. В очередной раз хотим напомнить людям, что есть те, кто готов и может отстаивать основной закон и базовые политические права в главном суде страны. Что касается опасности: подавление всего живого – это синоним продления власти Путина. Я на это подписываться не желаю. Моя моральная свобода и принципы дороже. Наша задача – напомнить о том, что мы никогда не являлись лоббистами стран Запада, мы не действуем ни в чьих интересах, кроме интересов граждан России. Мы не лицемеры, в отличии от властей нашей страны.

Нас официально назвали врагами режима, а оказалось, что "иноагент" – это синоним патриотизма и порядочности. Я уверена, что каждый из нас, за плечами которого миллионы сограждан разных профессий и возрастов, сможет стать реальным народным представителем. Мы не имеем права оставаться в стороне. У нас в очередной раз появляется окно возможности. Очередные как бы выборы, очередное относительно безопасное пространство, где мы напомним о несогласии с системой. Власти рассчитывают, что после их зачисток мы смирились и готовы отдать им в лапы город, страну, будущее – но это не так" .

Единый день голосования в России назначен на 8 сентября 2024 года. В РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы 19 глав субъектов федерации (16 прямых и 3 через голосование в региональном парламенте), довыборы депутатов в Государственную думу и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ.

Российские власти могут объявить "иноагентом" любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато. Сейчас в реестре более 570 "иностранных агентов": физических лиц, СМИ, НКО и движений.

С конца 2022 года "иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту, быть членами избирательных комиссий и наблюдать на выборах.