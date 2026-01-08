Смерть в Миннеаполисе. Противоположные взгляды на одно событие

Смерть жительницы Миннеаполиса в результате трех выстрелов агента иммиграционной службы ICE породила политическую бурю и стала драматическим примером того, как, в зависимости от взглядов, люди могут приходить к противоположным выводам, глядя на одни и те же кадры.

Трагедия возвращает в центр внимания жесткую иммиграционную политику Дональда Трампа: избиратели поддержали ее на выборах президента США в 2024 году, но методы ICE вызывают все большее недовольство, поэтому смерть в Миннеаполисе может иметь серьезные последствия для администрации.

Смерть Рене Николь Гуд. Детали

В среду ICE (Иммиграционная и таможенная служба США) проводила рейд в Миннеаполисе, во время которого была застрелена 37-летняя местная жительница Рене Николь Гуд, мать троих детей, поэтесса. Гражданка США, уроженка Колорадо, она, как сообщается, не была среди целей рейда.

На разошедшихся в соцсетях видео машина стоит поперек дороги и начинает двигаться, когда к ней подходит агент ICE: сначала подает назад, потом вперед и вправо – и другой агент, оказавшийся в направлении движения, выхватывает пистолет и делает три выстрела в упор, спереди, а потом сбоку машины, в окно.

Автомобиль движется еще немного по прямой, врезается в припаркованную машину и останавливается.

Видео оставляют свободу для интерпретаций. Одно показывает происшествие более крупно, но снято с задней стороны машины, и стреляющий поначалу скрыт ею и другим агентом. Люди, возлагающие ответственность за гибель Гуд на ICE, указывают на видимое движение колеса вправо, что по их мнению, свидетельствует, что она пыталась уехать прочь. Защитники агента в тех же кадрах видят угрозу его жизни, объясняющую, почему он стрелял.

Точки зрения. Что увидели федеральные власти и республиканцы

Дональд Трамп опубликовал в Truth social видео с другой точки, на котором кажется, что машина, поворачивая, коснулась передним левым краем агента: "Женщина за рулем вела себя беспорядочно,... оказывала сопротивление, затем, умышленно и злобно сбила сотрудника ICE, который, видимо, застрелил ее в порядке самообороны. Судя по видео, трудно поверить, что он жив, но сейчас он восстанавливается в больнице".

Во множестве публикаций и в социальных сетях отмечается, что агент, открывший огонь, подходит к автомобилю, возвращается и говорит другим агентам позвонить в службу 911.

Трамп также заявил, что сотрудники правоохранительных органов и агенты ICE подвергаются преследованию "радикального левацкого движения насилия и ненависти".

Конгрессмен-республиканец Джим Джордан (республиканец от штата Огайо) также поддержал Трампа, назвал самой большой проблемой "образ мышления левых".

Кристи Ноэм, глава Департамента внутренней безопасности (DHS), к которому относится ICE, утверждала, что агенты "подверглись преследованиям толпы провокаторов", Гуд заблокировала автомобиль ICE, отказалась подвинуть свою машину, а затем "использовала ее как оружие", попытавшись переехать сотрудника. Ноем назвала это "внутренним терроризмом".

Точки зрения. Что увидели местные власти и демократы

Губернатор Миннесоты Тим Уолз назвал версию федеральных властей пропагандой.

Мэра Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал обвинения в адрес Гуд чушью, ее смерть – результатом "безрассудного использования власти агентом" и потребовал от ICE "убраться к чертям из города".

Демократы считают, что Гуд не представляла угрозы. "Не было представлено никаких доказательств, оправдывающих стрельбу в безоружную женщину", заявил лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Демократы называют тактику ICE агрессивной и говорят, что иммиграционная политика Трампа сеет хаос и раздор и что смерть Гуд стала ее следствием.

Дискуссия о законности

Люди, возлагающие ответственность на ICE, напоминают о меморандуме DHS 2018 года, запрещающего применять огнестрельное оружие против водителя движущегося транспортного средства, из-за опасности для окружающих. Эксперты говорят, что полицейским не следует находиться перед машиной, пытаясь ее остановить, и что целью полицейских должна быть деэскалация.

На сайте ICE говорится: "Сотрудники ICE применяют разумную и необходимую силу, когда кто-либо оказывает сопротивление при аресте. Сотрудники и агенты ICE ставят безопасность на первое место, в том числе безопасность лиц, которых они арестовывают, и проходят высококачественную подготовку по деэскалации конфликтов".

Многие обсуждают смерть Гуд, пытаясь представить аргументы сторон в суде - и все сводится к повороту колес ее машины, к тому, собиралась ли она просто уехать с места происшествия, и могут ли быть оправданы выстрелы агента страхом за свою жизнь.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что агент, стрелявший в Гуд, за последние полгода дважды был сбит машиной. The Minnesota Star Tribune пишет, что агент в прошлом году получил травмы, когда водитель машины пытался скрыться с места происшествия.

Федеральные власти сами ведут расследование, к неудовольствию местных власетй, и от хода расследования зависят перспективы суда.

Историческая аналогия. Джордж Флойд

Странное и трагическое совпадение: смерть Гуд произошла лишь в миле от места гибели в 2020 году Джорджа Флойда, 46-летнего чернокожего американца, погибшего от асфиксии при задержании полицейским Дереком Шовеном, который более девяти минут держал колено на шее Флойда. Смерть Флойда привела к общенациональным протестам против полицейской жестокости в рамках движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"). Шовен был приговорен к более чем 20 годам лишения свободы.

Большая картина. Рейды ICE и общественное мнение

Смерть Гуд может повлиять на отношение общества к и без того весьма непопулярным рейдам ICE. Предвыборное обещание провести "крупнейшую депортацию в истории страны" было одним из ключевых в победе Трампа в 2026 году. Однако многие его избиратели были уверены, что депортация коснется прежде всего людей с криминальным прошлым. Но перед ICE, как сообщалось, поставлена задача арестовывать по 3 тысячи нелегальных иммигрантов в день. Это чрезвычайно сложно, и по данным, которые приводит Axios, удалось достигнуть уровня тысячи в день, при этом все больше преследуя людей без судимостей или выдвинутых против них обвинений – чтобы выполнить поставленные квоты.

Агенты ICE могут задерживать людей по "обоснованному подозрению", не предъявляя ордеров. Они носят маски, чтобы "предотвратить раскрытие личных данных, которое может (и уже подвергало) их самих и их семьи риску", заявляет ICE.

Иммиграционная политика – сфера, где Трамп наиболее популярен (или наименее непопулярен): в недавних опросах 54% высказались в поддержку "депортации иммигрантов, незаконно живущих в США", но жесткость рейдов ICE порождает протесты и снижает поддержку: согласно Pew, число тех, кто считает, что администрация заходит слишком далеко в депортациях, выросла с 44% в марте до 53% в октябре.

Смерть Гуд уже вызвала протесты в Миннеаполисе, и время покажет, приведет ли это к потере обществом доверия к иммиграционной политики Трампа - что может иметь тяжелые для администрации последствия на выборах в Конгресс в ноябре.