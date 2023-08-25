Против Азата Мифтахова возбуждено новое дело – о призывах к терроризму

Против аспиранта-математика Азата Мифтахова возбуждено новое уголовное дело – о призывах к терроризму. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на Росфинмониторинг. 17 августа ведомство внесло Мифтахова в список "экстремистов и террористов".
RTVI утверждает, что дело заведено по статье о призывах к терроризму. Какие именно поступки Мифтахова стали основанием для возбуждения дела, не уточняется.
В феврале этого года сообщалось, что против Мифтахова может готовиться ещё одно уголовное дело по "террористической" статье и что оно будет привязано к делу "Сети" - якобы террористической группы, действовавшей в нескольких регионах России.
- Аспирант МГУ Азат Мифтахов уже отбывает шестилетний срок по делу о хулиганстве. По версии следствия и суда, он и его единомышленники, придерживающиеся анархистских взглядов, разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никого не было. Мифтахов сообщал, что показания против себя он дал под пытками. Он должен выйти на свободу в сентябре этого года.
- Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По делу были арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Обвиняемые утверждали, что материалы дела были сфабрикованы ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. В феврале 2020 года семерых обвиняемых по делу "Сети" осудили на сроки от 6 до 18 лет.
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