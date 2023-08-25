Против Азата Мифтахова возбуждено новое дело – о призывах к терроризму

Против аспиранта-математика Азата Мифтахова возбуждено новое уголовное дело – о призывах к терроризму. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на Росфинмониторинг. 17 августа ведомство внесло Мифтахова в список "экстремистов и террористов".

RTVI утверждает, что дело заведено по статье о призывах к терроризму. Какие именно поступки Мифтахова стали основанием для возбуждения дела, не уточняется.

В феврале этого года сообщалось, что против Мифтахова может готовиться ещё одно уголовное дело по "террористической" статье и что оно будет привязано к делу "Сети" - якобы террористической группы, действовавшей в нескольких регионах России.