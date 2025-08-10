СМИ: Баку может отменить эмбарго на поставки Украине вооружений

Власти Азербайджана могут отменить запрет на передачу Киеву вооружений из своих запасов, если российские удары по связанным с Азербайджаном энергетическим объектам в Украине продолжатся.

Об этом сообщают азербайджанские телеграм-каналы, близкие к окружению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Российский телеграм-канал "Военкор Котенок" пишет, что "по данным целого ряда источников, Баку уже разворачивает производство 122-мм и 155-мм артиллерийских снарядов для их дальнейшей отправки на Украину, решение в любом случае принято".

В публикации "Медузы" отмечается, что Алиев и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора осудили недавний российский удар по азербайджанской нефтебазе в Одесской области.

В пресс-релизе офиса президента Азербайджана говорится, что обе стороны осудили "целенаправленные авиаудары России" по азербайджанской нефтебазе и компрессорной станции в Одессе, которая перекачивает азербайджанский газ. Удар по компрессорной станции российские войска нанесли в ночь на 6 августа, по нефтебазе азербайджанской SOCAR — в ночь на 8 августа, напоминает "Медуза". Незадолго до этого Украина впервые получила газ из Азербайджана по Трансбалканскому коридору.

Ранее Ильхам Алиев посоветовал Украине "не смиряться" с оккупацией Россией её территорий.

Напряженность в отношениях между Москвой и Баку сохраняется после крушения в декабре прошлого года пассажирского самолёта "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау. Азербайджан возлагает ответственность за эту трагедию на Россию. Кремль отказывается признать вину в случившемся.

В ответ на задержания 27 июня в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры, в ходе которых два человека умерли, в Баку задержали и арестовали около двух десятков российских граждан, включая журналистов прокремлёвского агентства "Sputnik Азербайджан", лицензия которого была аннулирована ещё в феврале. Некоторым из них предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков и кибер-мошенничестве.