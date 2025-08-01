Азербайджанское издание назвало Калининград Кёнигсбергом

На сайте азербайджанского издания Minval появились публикации, где российский город Калининград упоминается как Кёнигсберг. Например, одна из новостей вышла под заголовком "Россия разместила в Кёнигсберге С-400 и ударные системы".

Так издание отреагировало на публикацию ТАСС о сносе памятника художнику Ивану Айвазовскому в азербайджанском городе Ханкенди в Карабахе. Российское агентство использовало в тексте новости советские топонимы — Нагорный Карабах вместо Карабах и Степанакерт вместо Ханкенди.

МИД Азербайджана выразил протест и потребовал от ТАСС внесения поправок и извинений.

Азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ заявило, что Азербайджан может начать использовать исторические или тюркские названия российских городов — например, Кёнигсберг вместо Калининграда, Орынбор (Оренбург), Сарысу (Волгоград).

После критики со стороны Баку, ТАСС скорректировал заголовок, заменив упоминание "Степанакерт" на "Нагорный Карабах". Позднее агентство внесло дополнительные изменения, указав в заголовке "Карабах", а в тексте — "Ханкенди".

В конце 1980-х годов между Азербайджаном и Арменией обострился конфликт вокруг Карабаха. В начале 1990-х годов контроль над регионом перешёл к армянским формированиям.

В 2020 году Азербайджан в ходе 44-дневной войны освободил часть Карабаха. В 2023 году в ходе однодневной операции Баку вернул все территории региона под свой контроль. Армянское население — больше 100 тысяч человек — покинуло свои дома из-за опасения преследования со стороны азербайджанских властей. Баку заявлял, что население может остаться в своих домах и принять азербайджанское гражданство. Ереван назвал отъезд жителей Карабаха этнической чисткой.

Памятник Ивану Айвазовскому (при рождении Ованнес Айвазян) был установлен в 2021 году при участии российских миротворцев, которые были размещены в Карабахе в 2020 году после объявления о прекращении огня. Баку утверждает, что скульптура была установлена с нарушениями законодательства.

Представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выразил сожаление и призвал прекратить "войну с памятниками". Глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов заявил, что администрация полуострова готова установить демонтированный в Азербайджане памятник у себя.

Сообщение о сносе памятника Айвазовскому поступило на фоне обострения отношений Баку и Москвы после задержания в Екатеринбурге 27 июля представителей азербайджанской диаспоры по делам начала 2000-х годов. В ходе рейда погибли два человека. Азербайджанская экспертиза утверждает, что причиной смерти стали травмы, полученные при задержании.

В Азербайджане были задержаны граждане России по обвинениям в незаконном обороте наркотиков и киберпреступлениям.

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