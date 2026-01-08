7 января береговая охрана США задержала в северной Атлантике нефтяной танкер Marinera (бывший Bella 1). Преследование судна продолжалось две с половиной недели, за это время оно сменило флаг Гайаны на российский и заручилось поддержкой Москвы, – по сообщениям СМИ, его даже сопровождала российская подлодка. Такой уровень вовлеченности Москвы в проблемы танкера на другом конце света неслучаен. Как выяснили "Система" и Радио Свобода, танкер связан с давними союзниками Кремля – бывшим украинским депутатом Виктором Баранским и беглым молдавским олигархом Иланом Шором.

Украинский депутат и молдавские номиналы

Танкер Marinera получил временное разрешение на плавание под российским флагом на четвертый день погони – 24 декабря 2025 года. Сменился и владелец танкера – вместо турецкой компании, находящейся под санкциями США, им стала рязанская фирма "Буревестмарин". Она была зарегистрирована в июле 2025-го и с тех пор ее гендиректором и единственным владельцем числится 39-летний уроженец Читы Илья Бугай. Он прочел вопросы, которые "Система" и Радио Свобода отправили ему в мессенджер, но не ответил на них.

Бугай также возглавляет московское ООО "Руснефтехимторг", которое занимается поставками топлива, в том числе танкерными. Среди основных покупателей топлива "Руснефтехимторга" числились несколько зарубежных компаний Эстонские Gacommodities OU и OU Welldone Shipping Company и британская Naema Trading и у всех них есть общая черта – ими владеют женщины, проживающие в Молдове.

Как минимум две дамы Алина Самсон и Людмила Бабушкина из этой компании уже попадали в прицел журналистов. Издание "Верстка" называло их номиналами в империи теневого танкерного флота, за которой стоит бывший депутат Одесского горсовета Виктор Баранский. В 2021-м структуры Fides Ship Management LLC и ООО "Рустанкер", связанные с Баранским и его неформальным холдингом, подпали под санкции США за транспортировку венесуэльской нефти. Мы отправили вопросы в фейсбук Баранского, там подтвердили получение, но не смогли оперативно ответить на запрос.

Молдавские номиналы – не единственное, что связывает "Руснефтехимторг" с конгломератом Виктора Баранского. Фирма, которой руководит Бугай, пользовалась танкером "Астрахань сити" из предполагаемой флотилии Баранского и торговала с компанией ООО "Кварта", близкой к неформальному холдингу экс-депутата. Впрочем, у "Руснефтехимторга" можно разглядеть и другие связи.

Люди со связями в Кремле

В ноябре 2020 года связанный с задержанным танкером "Руснефтехимторг" договорился с Нефтепромбанком о кредите в 300 млн рублей ($3,7 млн по курсу на соответствующую дату). Еще спустя полмесяца банк выдал такую же сумму фирме "Речмортранс", за которой, по данным "Верстки", стоял Баранский. Через полгода Центробанк заподозрил Нефтепромбанк в выводе активов и отобрал у него лицензию. Впоследствии банк был обанкрочен, и его конкурсный управляющий приступил к взысканию долгов по кредитам.

В 2022 году очередь платить по долгам дошла до "Руснефтехимторга" и "Речмортранса". Обе фирмы получили судебные иски и урегулировали задолженность На тот момент она перешла от Нефтепромбанка к его правопреемнику – ООО "МашИнтер" к марту 2023-го. В обоих случаях использовалась одна схема: в счет долга заемщики передали кредитору права требования к третьей фирме – ООО "Диаманд Эстейт". "Руснефтехимторг", "Речмортранс" и гендиректор "Диаманд Эстейт" не смогли оперативно ответить на запросы.

С 2022 года "Диаманд Эстейт" принадлежат два молдавских телеканала Accent TV и "Первый в Молдове". Лицензии обоих каналов были приостановлены в 2023 году, а затем полностью аннулированы в 2024-м на основании того, что они финансировались из сомнительных источников и были связаны с "организованной преступной группой Илана Шора". Ранее ими владели сын экс-генпрокурора России Юрия Чайки Игорь Чайка и близкий соратник бывшего президента Молдовы Игоря Додона Вадим Чубара, а с приходом "Диаманд Эстейт" телеканалы стали связывать с окружением молдавского олигарха Илана Шора. Он же подозревался в выводе из Нефтепромбанка 2,4 млн евро, но дело кончилось для него благополучно Шор заключил с правопреемником Нефтепромбанка мировое соглашение, в котором зафиксирован отказ от требований к бизнесмену. В компании Шора "А7" не ответили на запрос.

Шора считают "рукой Москвы" в молдавской политике. При этом сам бизнесмен давно живет за пределами Молдовы – там его заочно осудили на 15 лет лишения свободы за вывод миллиарда долларов из банковской системы страны. Шор осел в России, получил гражданство и теперь помогает Кремлю обходить финансовые санкции через криптовалюту. Партнером Шора выступает государственный Промсвязьбанк, а в запуске проекта осенью 2025-го участвовал Владимир Путин.

У Баранского тоже есть связи в окружении российского президента. Бывший украинский депутат был членом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" кума Путина Виктора Медведчука. После полномасштабного вторжения в Украину Баранский был лишен украинского гражданства и, по сведениям СМИ, перебрался в Россию в след за Медведчуком.

Какое отношение российский теневой флот имеет к Венесуэле

Танкеры прибывают в порты Венесуэлы, выполняя две задачи: экспорт нефти и нефтепродуктов из страны и доставка Каракасу нафты – продукта, который используется для разбавления тяжелой и сверхтяжелой венесуэльской нефти.

Основным импортером нафты в Венесуэлу и экспортером венесуэльской нефти долгое являлись США, но в 2019 году Вашингтон ввел в санкции в отношении PDVSA – государственной компании, через которую Каракас осуществляет экспорт углеводородов. В последующий период США вводили временные разрешения для работы с Венесуэлой, и периодически возобновляли импорт в страну нафты и экспорт нефти, а во время действия полных санкций поставщиком разбавителя для Каракаса выступал в основном Иран. В апреле 2025 года все временные разрешения Минфина США истекли, но на этот раз основным поставщиком нафты для Венесуэлы стал не Иран, а Россия. Примерно с этого же момента Китай стал ключевым покупателем венесуэльских нефтепродуктов: если в 2024 году США и Китай имели примерно равную долю в импорте нефти из Венесуэлы, то в 2025 году на Китай пришлось примерно 75 процентов; за счет Венесуэлы Китай покрывал до 4 процентов своих потребностей в нефти.

Таким образом, основной танкерный трафик у берегов Венесуэлы в последние месяцы выглядел так: танкеры доставляли в страну российскую нафту, далее ей разбавляли тяжелую венесуэльскую нефть, которую другие суда доставляли в Китай. Обслуживали эти операции танкеры под разными флагами и разных судовладельцев, некоторые из них находились под санкциями, как принадлежащие российскому теневому флоту, некоторые – как связанные с Ираном, другие под санкциями не были. Российская нафта могла быть по дороге перегружена с судна на судно, при этом все участвующие в этой сложной логистике суда часто отключали транспондеры. Американские военные препятствовали доставке в Венесуэлу российской нафты еще с конца ноября.

Морская блокада Венесуэлы и задержание танкеров

В середине декабря Дональд Трамп объявил о морской блокаде Венесуэлы – точнее, о карантине, касающемся движения подсанкционных танкеров в Венесуэлу и из нее. За неделю до этого американская береговая охрана уже задержала супертанкер Skipper под флагом Гайаны вскоре после того, как судно покинуло Порт Хосе в Венесуэле. На протяжении 2025 года этот танкер перевозил нефтепродукты из портов Венесуэлы и Ирана и посещал Китай, а с 2022 года находился под американскими санкциями. Власти США считают, что флаг Гайаны у танкера был фальшивым и фактически Skipper быз безфлаговым.

20 декабря сотрудники береговой охраны США поднялись на борт шедшего через Карибское море танкера Centuries под флагом Панамы. Сам танкер не находился под американскими санкциями, в Белом доме оправдали захват танкера тем, что он перевозил подсанкционную венесуэльскую нефть. При этом поводом для того, чтобы подняться на борт судна, мог быть международный договор между Панамой и США, позволяющий американским представителям досматривать суда под панамским флагом в течение двух часов после официального предупреждения. Нефть, которую перевозил Centuries, была приобретена китайской компанией, и представитель МИД КНР заявил, что захват судна – "серьезное нарушение международного права", а Венесуэла имеет право самостоятельно развивать отношения с другими странами.

Береговая охрана США задерживала не все танкеры, выходящие из Венесуэлы: в течение нескольких дней после введения карантина страну покинули как минимум четыре танкера, которые были пропущены, как не входящие в санкционные списки. В то же время, в портах Венесуэлы к концу года скопилось 16 танкеров, которые не могли покинуть побережье страны из-за риска быть захваченными властями США. Например, 20 декабря в Венесуэлу прибыл танкер Hyperion под флагом Гамбии, он, предположительно, доставил 300 тысяч баррелей нафты из российского Мурманска. Судно находится под санкциями США, как относящееся к российскому теневому флоту.

Многие суда, направлявшиеся в Венесуэлу, сменили направление движения или остановились, причем это были как подсанкционные суда, например, Garnet с грузом российской нафты, так и танкеры, не находящиеся под санкциями.

Как преследовали Bella 1

Одним из танкеров, сменивших курс после введения карантина, стал Bella 1. Это судно, ранее перевозившее нефтепродукты из Ирана, находится в санкционном списке США с 2024 года, его бывший владелец, турецкая компания Louis Marine Shipholding Enterprises, считается связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции. Последнее известное время и место погрузки Bella 1 – иранский порт в сентябре 2025 года. После этого судно на два месяца отключило транспондер, а спустя два месяца, когда сигнал возобновился, танкер был уже пуст. В начале декабря Bella 1 пересекла Атлантический океан под фальшивым флагом Гайаны, направляясь, по официальной декларации, в Кюрасао, а в действительности, предположительно, в Венесуэлу. 21 августа корабль береговой охраны США попытался перехватить Bella 1, в ответ на это танкер совершил полный разворот и направился в сторону Европы.

30 декабря команда танкера, преследуемого кораблем береговой охраны США, нарисовала на борту судна российский флаг. Два дня спустя танкер был внесен в российской морской регистр под новым названием, Marinera и с указанием нового владельца – российской компании "Буревестмарин". Вслед за Bella 1 сменили регистрацию на российскую еще несколько судов, в частности, упомянутый выше Hyperion. Российский МИД заявил, что следит за погоней с "озабоченностью", а неофициально, по данным WSJ, Россия попросила США прекратить преследование танкера. Со ссылкой на источник в американской администрации издание WSJ писало, что Россия отправила навстречу судну подводную лодку и другие военные корабли для экспорта, об этом же, со ссылкой на два американских источника, сообщал телеканал CBS. Независимого или официального подтверждения эта информация пока не получила. Захвату танкера 7 января российские военные не препятствовали.

Джон Бёрджесс, старший научный сотрудник Центра права и международного управления при Университете Тафтса в штате Массачусетс, считает, что захват американскими военными в нейтральных водах танкера, находящегося под российским флагом, не является незаконным, но может нести юридические и эскалационные риски. До принятия российской регистрации, Bella 1 фактически была безфлаговым судном, что допускает возможность досмотра его службами другого государства. "Суда не должны менять флаг просто из соображений удобства – для этого должны быть существенные основания. Я полагаю, что позиция США заключается в следующем: судно начинало свой путь как безфлаговое, а затем внезапно "записалось" под флаг России. Это действительно является спорным моментом в данной ситуации. Однако обычно, если судно было зарегистрировано где-то ещё, государство, осуществляющее досмотр, не стало бы просто игнорировать этот факт. Таким образом, действия США были следствием достаточно расширительного толкования своих полномочий и одновременно создавали риск конфронтации с государством флага – в данном случае с Россией. У России есть и другие причины поощрять перерегистрацию судов. Некоторые государства "удобных флагов" заявили, что не хотят иметь дело с санкциями против России, и поэтому больше не принимают под свой флаг танкеры "теневого флота". В результате наблюдается своего рода дрейф регистраций в сторону России. Опасения по поводу действий США или риска атак морских беспилотников также способствовали тенденции перехода танкеров "теневого флота" под российский флаг. Но это судно, Marinera, или Bella, как оно называлось раньше – перешло под российский флаг очень быстро, уже в море, и явно потому, что его владельцы понимали: США уже отметили его для себя как "проблемное".

7 января Южное командование Вооружённых сил США сообщило о задержании в Карибском море ещё одного танкера – M Sophia, который, как отмечается, не имеет регистрации ни в одной стране. Он находится в санкционных списках США как предполагаемое судно российского "теневого флота". Он также был задержан в международных водах. Сообщается, что его эскортируют к побережью США. Таким образом, с 10 декабря США в общей сложности захватили четыре танкера, которые либо направлялись в Венесуэлу либо перевозили венесуэльскую нефть.

Позиции США и России

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что танкер Marinera рассматривался как часть "венесуэльского теневого флота", который перевозил подсанкционную нефть. Судно признали "безгосударственным", так как оно использовало ложный флаг. На судно был выдан ордер на арест, на основании чего танкер задержали.

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что "блокада санкционированной и незаконной венесуэльской нефти остается в силе в любой точке мира".

Генпрокурор США Пэм Бонди отметил, что американский Минюст следит за еще несколькими судами "на предмет аналогичных мер принудительного характера".

Минтранс России выразил несогласие с задержанием танкера, ссылаясь на международные нормы: "В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств".

МИД РФ, в свою очередь, 7 января заявило, что среди членов экипажа судна есть российские граждане и потребовали от США "обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину". 8 января МИД расширил свой комментарий и назвал арест танкера Marinera и его экипажа незаконной силовой акцией, "грубейшим нарушением основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства".



