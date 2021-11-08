СМИ: чиновники получают субсидии на покупку "третьих и шестых квартир"

"Ветераны умирают в очереди за жильём, а чиновники получают от государства миллионы рублей на покупку третьих, пятых, шестых квартир". Под таким заголовком издание "Важные истории" (включено в России в реестр СМИ-"иноагентов") публикует расследование, проведённое совместно с организацией "Трансперенси Интернешнл — Россия" (внесена в реестр "иноагентов"). Оно посвящено госслужащим, получившим субсидии на улучшение жилищных условий. Как утверждается в публикации, чиновники, среди которых есть министр, губернатор и замминистры, были признаны "нуждающимися", несмотря на то, что им уже принадлежат квартиры, загородные дома и дачи.

Авторы расследования напоминают, что российские граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, как правило десятилетиями стоят в очередях на получение жилья. Но, несмотря на обещания чиновников, квартирами до сих пор не обеспечены даже ветераны Великой Отечественной войны - к началу этого года в многолетней очереди стояли 248 ветеранов, причём многие из них не доживают до получения нового жилья.

Субсидии чиновникам начали выделять в 2009 году. Предполагается, что эта форма поддержки должна помогать госслужащим, которые переехали в другой регион или не имеют собственного жилья. На деле, как утверждается в расследовании, многие российские госслужащие получают субсидии, владея большим количеством недвижимости и сохраняя квартиры в других регионах.

С 2012 года, как утверждается, около 650 российских госслужащих получили субсидии на приобретение жилья. Среди них нынешний министр просвещения Сергей Кравцов. Будучи главой Рособрнадзора, в 2016 году он получил субсидию на 16,6 млн рублей. При этом тогда его семье уже принадлежали три квартиры. На что министр потратил субсидию и как ему удалось доказать, что он нуждается в улучшении жилищных условий, — непонятно.

Субсидию на квартиру в Москве получил в 2016 году также нынешний губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. Этому не помешало наличие у его семьи трёх квартир в Красноярске.

Среди других чиновников, воспользовавшихся той же схемой - Дмитрий Вербовой, заместитель управляющего делами президента России — начальник главного медицинского управления, Одес Байсултанов, заместитель министра спорта России (его называют двоюродным братом Рамзана Кадырова, в 2017 году он задекларировал девять жилых домов общей площадью 1832,8 квадратного метра - что не помешало получению им из бюджета субсидии 30,8 миллиона рублей на покупку еще одного жилья), Алла Манилова, заместитель министра культуры России, Сергей Назаров, заместитель министра экономического развития России, и другие. Ни один из них, как утверждается, не ответил на запрос «Важных историй».

Генеральный директор "Трансперенси Интернешнл — Россия" Илья Шуманов утверждает, что чиновники, по всей видимости, не нарушили букву закона. По его словам, два потенциальных коррупционных механизма заложены в самом постановлении правительства о выделении субсидий на покупку жилья. Во-первых, в постановлении нет срока, в течение которого чиновник должен приобрести недвижимость. Любой служащий может взять деньги и сколько угодно времени хранить их на своих счетах. Во-вторых, работодатель чиновника своим решением может сделать исключение и выделить субсидию, даже если у чиновника в собственности уже имеется какое-то количество домов или квартир.