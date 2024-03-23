СМИ: двух участников банды Цапков завербовали на фронт и освободили

Двое участников так называемой банды Цапков предположительно были помилованы за участие во вторжении в Украину. Об этом пишет издание 161.ru со ссылкой на собственные источники. На публикацию обратил внимание проект Сибирь.Реалии.

Как утверждается, речь идёт о Вячеславе Рябцеве (Буба) и Андрее Быкове (Бык), осуждённых на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущёвской Краснодарского края 5 ноября 2010 года. Предположительно, Быков и Рябцев завербовались в ЧВК "Вагнер". Источники издания утверждают, что Рябцев, который ушёл на войну первым, сейчас "уже на свободе, женился, живет в одном из городов Краснодарского края", а Быков был ранен и сейчас проходит лечение.

Источник также утверждает, что ещё одного участника банды Владимира Алексеева отказались брать в ЧВК "Вагнер".

Когда именно были завербованы бывшие участники банды, не сообщается. Вербовка заключённых в ЧВК "Вагнер" началась весной 2022 года и прекратилась в начале 2023-го, когда заключённых начало вербовать напрямую Минобороны.

29 января телеграм-канал "Зам всех управлений" опубликовал фото, на котором, как утверждается, изображены раненый Андрей Быков и мать ныне покойного главы банды Сергея Цапка Надежда. Она заявила, что фото – фейк, и отказалась беседовать с журналистом.

О банде Цапков стало известно в ноябре 2010 года после массового убийства в станице Кущёвской Краснодарского края. Тогда в доме местного предпринимателя Сервера Аметова были убиты 12 человек, включая четырёх детей. По подозрению в совершении преступления суд арестовал 14 человек, в том числе лидера банды Сергея Цапка и его ближайшего соратника Вячеслава Цеповяза. Цапок и многие другие обвиняемые получили по 20 лет лишения свободы.

После начала широкомасштабного вторжения в Украину в России начали вербовать в армию заключённых, в том числе убийц, насильников и осужденных за другие тяжкие преступления. После определённого времени, проведённого на фронте, их освобождают. Родные убитых и пострадавших протестуют, но безрезультатно. Некоторые из освобождённых уже совершили новые преступления.