СМИ: Германия просит не вводить санкции против "Северного потока – 2"

Правительство Германии обратилось к Конгрессу США с просьбой не вводить новые санкции против трубопровода "Северный поток – 2" из России в Германию. Об этом сообщает издание Axios, которое публикует конфиденциальный документ, направленный, как утверждается, 19 ноября посольством Германии в США конгрессменам. "Документ носит обозначение "non-paper", что является распространённой практикой в закрытых дискуссиях, в которых стороны прямо и без обиняков говорят о своих политических позициях", – пишет Axios. Германское правительство не подтвердило и не опровергло его подлинность.

Как говорится в документе, правительство Германии серьёзно относится к своим обязательствам по июльскому соглашению с США о необходимости добиваться продления на 10 лет действующего контракта на транзит газа через Украину. Опасения по поводу того, что Россия откажется от этого транзита, – один из главных аргументов противников "Северного потока – 2".

Также в документе говорится, что запуск газопровода по дну Балтийского моря не будет представлять угрозы для Украины, если транзит газа через её территорию будет сохранён.

Берлин также утверждает, что любые санкции США против их союзника – Германии – "станут исключительно победой Путина" и поставят под угрозу выполнение германских обязательств, в том числе в части поддержки Украины, что поставит под угрозу "трансатлантическое единство". Также в обращении отмечается, что нынешний рост цен на газ на мировом рынке нельзя связывать только с действиями России.

В документе также говорится, что в случае, если Кремль начнёт использовать "Северный поток – 2" в политических целях, у Германии есть целый ряд инструментов для оказания давления на Москву.

Представитель Госдепартамента, комментируя документ для Axios, заявил, что сохранение союзнических отношений с Берлином и защита интересов Украины не противоречат друг другу и Вашингтон намерен "наиболее эффективным образом" добиваться достижения обеих целей.

Ранее американские СМИ, в частности Foreign Policy и The Hill, сообщали, что администрация Байдена пытается убедить сенаторов-демократов не поддерживать включение дополнительных санкций против "Северного потока – 2" в проект оборонного бюджета США. В Белом доме в частности предупреждают о том, что важно "не оттолкнуть Германию", которая должна сыграть ключевую роль в скоординированном ответе Запада в том случае, если Россия "снова вторгнется в Украину".

Газопровод "Северный поток – 2" – совместный проект российского "Газпрома" и ряда европейских, прежде всего германских, компаний был окончательно достроен в сентябре. Сейчас он ожидает сертификации германскими властями и окончательного одобрения Еврокомиссии. США и ряд стран ЕС выступают против реализации этого проекта, называя его инструментом давления США на Украину и Евросоюз. Соединённые Штаты ввели ряд санкций в связи с проектом, которые, однако, не затронули сам газопровод и его владельцев. Конгресс сейчас обсуждает возможность законодательно обязать администрацию США ввести более жёсткие санкции.

В Германии вскоре сменится правительство. Новым канцлером Германии, как ожидается, станет социал-демократ Олаф Шольц. В коалиционном правительстве будут и противники газопровода – партия "Зелёных". Коалиционное соглашение, однако, не упоминает о "Северном потоке – 2", следовательно, политика Берлина по отношению к газопроводу, скорее всего, не изменится.