Германия приостановила сертификацию "Северного потока – 2"

Власти Германии решили временно приостановить сертификацию трубопровода "Северный поток – 2". Они требуют, чтобы оператор газопровода создал дочернюю компанию, которая будет управлять немецким участком.

"Сертификация оператора "Северного потока – 2" возможна только в том случае, если оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии", – говорится в заявлении Федерального сетевого агентства страны.

Так процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока передача основных активов дочерней компании не будет завершена и все документы не будут проверены регулятором.

В пресс-службе Nord Stream 2 AG, заявили что согласны с требованиями и предпринимают меры, чтобы им соответствовать. Детали процедуры, её сроки и влияние на запуск трубопровода компания комментировать отказалась.

Газопровод "Северный поток – 2", сооружение которого было завершено в августе, стал предметом политической борьбы. Соединённые Штаты, ряд стран ЕС и Украина выступают против его введения в эксплуатацию, опасаясь, что он станет инструментом давления Москвы на Европу. США ввели ряд санкций в связи с сооружением газопровода. В последние месяцы цены на газ на европейском рынке достигли рекордных значений, и ряд экспертов и политиков опасаются, что Россия будет использовать эту ситуацию для того, чтобы добиться от ЕС новых уступок в обмен на скорейшее введение "Северного потока – 2" в эксплуатацию.