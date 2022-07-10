Spiegel: Германия решила проблему с боеприпасами для установок Gepard

Германия решила проблему с поставками боеприпасов для зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, которые теперь могут быть беспрепятственно поставлены в Украину. Об этом сообщает Der Spiegel.

Осуществить поставки германское правительство обещало ещё весной, однако препятствием на их пути стала нехватка боеприпасов для этих установок. Германские власти располагали лишь около 60 тысячами 35-мм снарядов, что было явно недостаточно. Швейцария, производившая подобные боеприпасы, заблокировала их передачу Украине третьими странами.

В результате германское правительство, как сообщается, нашло поставщика в Норвегии. Он пообещал предоставить необходимое число снарядов для стоящих на вооружении установок Gepard автоматических пушек Oerlikon. Снаряды должны быть испытаны на стрельбище Бундесвера в Путлосе (Шлезвиг-Гольштейн) уже на следующей неделе. Если проблем не возникнет, то около 30 единиц Gepard могут быть поставлены Украине уже в июле.

После российского вторжения в Украину власти Германии впервые в новейшей истории пересмотрели политику, запрещавшую поставки вооружения в зоны конфликтов, и пообещали помочь Киеву поставками оружия. Однако многие из обещанных вооружений до сих пор не поставлены, из-за чего правительство ФРГ подвергают критике как представители Украины, так и оппозиция.