СМИ: ХАМАС согласен освободить 10 заложников в обмен на перемирие

Радикальная палестинская группировка ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) выразила согласие с предложениями, высказанными Катаром и Египтом, относительно условий прекращения огня в войне с Израилем, и в частности согласилась освободить 10 удерживаемых с октября 2023 года заложников. Об этом со ссылкой на представителей стран-посредников и самого ХАМАС сообщают арабские СМИ, а также агентства Reuters и France Presse.

Сообщается, что предложени включают в себя прекращение огня на 60 дней, освобождение не менее 10 заложников в обмен на содержащихся в израильских тюрьмах палестинских заключённых, а также частичный отвод израильских войск из сектора Газа. Предположительно ХАМАС также передаст несколько тел погибших заложников.

Израиль ещё не отреагировал на сообщения о согласии ХАМАС на новые мирные предложения посредников, поддерживаемых США. Ранее власти Израиля заявляли, что согласятся на прекращение огня только в случае освобождения всех заложников.

Переговоры о прекращении огня в течение последних нескольких месяцев шли безуспешно. Израиль недавно объявил о планах расширить боевые операции в Газе - несмотря на критику его действий со стороны большинства стран мира, в том числе и традиционных союзников Израиля.

По последним данным, ХАМАС удерживает в Газе 49 захваченных 7 октября 2023 года в Израиле заложников. Израильские военные считают, что 27 из них погибли, 22 остаются в живых.

Нынешняя война в Газе началась с нападения ХАМАС на Израиль, в результате которого были убиты около 1200 человек и около 250 взяты в заложники. Ответная операция Израиля в Газе привела к масштабным разрушениям и гибели десятков тысяч жителей сектора. Большинство заложников были освобождены в результате переговоров, однако несколько десятков захваченных погибли в Газе.



