СМИ: интернет в Москве заработал по "белым спискам"

В Москве заработала система "белых списков" – единственных доступных сайтов во время отключений мобильного интернета, пишут Forbes и "Коммерсант" со ссылками на источники на телеком-рынке.

Собеседники деловых изданий отмечают, что "белые списки" работают в столице частично, поскольку в отдельных районах до сих пор отключены базовые станции.

Министерство цифрового развития, Роскомнадзор и операторы связи внедрение "белых списков" пока не комментировали.

Отключение мобильного интернета в основном в центре Москвы длится с 5 марта. Пресс-секретарь Кремдя Дмитрий Песков заявил, что отключения "необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной все более изощренных технологических методов для атак". Он не уточнил, как долго продлятся ограничения связи и сказал: "Настолько долго, насколько необходимо".

В МФТИ москвичам предложили ориентироваться по звездам и Солнцу, пока нет интернета. "Ориентация на Солнце — самый простой и надежный способ понять, где находится какая сторона света. Оно встает на востоке и садится на западе. В полдень в летний период Солнце указывает приблизительное направление на юг, а зимой — на север", — говорится в инструкции.

Местные жители начинают закупаться рациями и бумажными атласами, пишет РБК. В Wildberries заметили, что вырос спрос на также на стационарные телефоны. Один из ведущих Радио РБК вышел в эфир с рации.

За это время российский бизнес мог потерять до пяти миллиардов рублей, пишет "Коммерсант".

"Белые списки" ресурсов, доступных во время отключения интернета начали тестировать с лета 2025 года. В список доступных ресурсов включены сайты мобильных операторов, прокремлевских СМИ, госорганов, маркетплейсов, а также российских соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджера Max.

Несколько раз Минцифры сообщало об обновлениях списков – в сентябре 2025 года, затем в ноябре, дважды в декабре – в начале и середине месяца, а также в феврале 2026-го.

По информации издания "Код Дурова", в связи с внедрением "белых списков" ряд VPN-сервисов уже лишился доступа к серверам. Многие VPN-приложения на смартфонах, особенно при подключении через сети мобильных операторов, перестали работать или начали функционировать с серьезными перебоями.