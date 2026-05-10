СМИ: Иран ответил на мирные предложения США

Иран дал ответ на последние мирные предложения США - утверждают в воскресенье 10 мая иранские государственные СМИ. Утверждается, что ответ был передан пакистанским посредникам.

Как пишут иранские агентства, предложения Тегерана направлены на завершение войны в регионе "на всех фронтах", в том числе в Ливане. Другие подробности пока не приводятся. В Белом доме пока не подтверждали получение иранского ответа. Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что он ожидается "в любой момент".

6 мая агентство Reuters и издание Axios писали о том, что США и Иран близки к подписанию "одностраничного меморандума", в котором констатировалось бы завершение вооружённого конфликта. По данным Reuters, в документе даже не упоминалось бы о спорных вопросах, в том числе об иранской ядерной программе или об открытии Ормузского пролива. По данным The Wall Street Journal, однако, американская мирная инициатива предусматривает отказ Ирана от создания ядерного оружия, демонтаж ряда ядерных объектов и отказ на 20 лет от обогащения урана.

Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Шерилу Аткиссону заявил, что Соединённые Штаты "в какое-то время" заберут иранский обогащённый уран. По словам Трампа, космические силы США наблюдают за местом, где хранятся его запасы, и американские военные не позволят никому переместить этот уран.

В Иране ранее не раз публично отвергали требования США. Последнее иранское предложение, о котором сообщали СМИ, заключалось в договорённостях о снятии блокады морских путей и о том, что ядерную программу можно было бы обсудить позднее.

Между тем, влиятельный иранский законодатель Эбрахим Резаеи в субботу заявил, что Соединённые Штаты должны "сдаться и пойти на уступки", признав "новый порядок в регионе". Он также заявил, что любые атаки на иранские суда повлекут за собой удары по американским кораблям и базам. О том же заявили ранее в Корпусе стражей исламской революции.

В течение дня 10 мая Катар, ОАЭ и Кувейт заявили об инцидентах с беспилотниками, обвинив в атаках Иран. У побережья Катара был атакован небольшой корабль. Тегеран не комментировал утверждения о своей причастности к атакам.

После того как 28 февраля США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану, Тегеран начал обстреливать ракетами и дронами страны Персидского залива и установил блокаду Ормузского пролива, через который до войны проходило около 20 % мировых поставок нефти и газа. США, в свою очередь, начали блокаду морских портов Ирана. С начала апреля официально действует режим прекращения огня, однако стороны до сих пор не договорились о прекращении вооружённого конфликта на постоянной основе.