СМИ: из-за войны на Ближнем Востоке ВСУ испытывают нехватку топлива

Из-за энергетического кризиса, вызванного войной США и Израиля с Ираном, Украина, в том числе её вооружённые силы, столкнулись с трудностями с поставками топлива. Об этом пишет в пятницу издание Politico. Агентство Bloomberg в тот же день опубликовало материал о финансовых проблемах Украины, которая пока не получила обещанные Евросоюзом 90 миллиардов евро из-за позиции Венгрии.

Цены на нефть на мировом рынке после начала ударов по Ирану в конце прошлого месяца резко выросли и, несмотря на ряд флуктуаций, имеют тенденцию к росту, нефть марки Brent стоит более 100 долларов за баррель. В беседе с Politico не названные по именам украинские военные отмечают, что ВСУ столкнулись с нехваткой прежде всего дизельного топлива, необходимого для боевой техники. Его сейчас отправляют в первую очередь боевым частям в Донбассе, тыловые же части остались почти без топлива.

Министерство энергетики Украины официально заявляет, что дефицита топлива на рынке сейчас нет. Эксперты, которых цитирует Politico, однако, отмечают, что чем дольше продолжается война с Ираном, тем сильнее будут расти расходы Украины на энергоносители, что дополнительно ударит по военному бюджету. Российский же бюджет от роста цен на нефть выигрывает. К тому же существует угроза ослабления санкций в отношении российской нефтяной отрасли для того, чтобы сбить цены на нефть.

Bloomberg, в свою очередь, пишет о том, что в отсутствие внешнего финансирования у Киева могут закончиться деньги на финансирование армии к июню нынешнего года. Таковы оценки украинских и западных чиновников, с которыми побеседовало агентство. Издание отмечает, что финансовая поддержка Запада имела ключевое значение для поддержания боеспособности страны на протяжении четырёх лет войны с Россией. США с приходом новой администрации отказались от прямой помощи Украине, сосредоточив усилия на мирном урегулировании конфликта - стороны, однако, пока не могут договорится об условиях. Выделение же кредита ЕС сейчас блокирует венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном.