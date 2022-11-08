СМИ: мобилизованных из Омской области отправили в "ЧВК Вагнера"

В Омской области нескольких военнослужащих, призванных в армию в рамках так называемой "частичной мобилизации", отправили служить в Луганскую область Украины в отряд частной военной компании "Вагнер", состоящий из заключённых. Об этом сообщает издание "Агентство" со ссылкой на Союз комитетов солдатских матерей.

Одна из матерей солдат, отправленных в ЧВК, рассказала, что в военном билете её сына специально не поставили отметку о мобилизации. Дело в том, что официально мобилизованных, согласно указу Владимира Путина, можно отправлять служить только в вооружённые силы, а не в какие-то иные боевые формирования, включая ЧВК.

В Союзе комитетов солдатских матерей заявили, что по факту нарушений правил мобилизации были отправлены жалобы в военную прокуратуру и администрацию Омской области, однако никаких ответов получено не было.