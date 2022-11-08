СМИ: мобилизованных из Омской области отправили в "ЧВК Вагнера"

В Омской области нескольких военнослужащих, призванных в армию в рамках так называемой "частичной мобилизации", отправили служить в Луганскую область Украины в отряд частной военной компании "Вагнер", состоящий из заключённых. Об этом сообщает издание "Агентство" со ссылкой на Союз комитетов солдатских матерей.
Одна из матерей солдат, отправленных в ЧВК, рассказала, что в военном билете её сына специально не поставили отметку о мобилизации. Дело в том, что официально мобилизованных, согласно указу Владимира Путина, можно отправлять служить только в вооружённые силы, а не в какие-то иные боевые формирования, включая ЧВК.
В Союзе комитетов солдатских матерей заявили, что по факту нарушений правил мобилизации были отправлены жалобы в военную прокуратуру и администрацию Омской области, однако никаких ответов получено не было.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежали граждане, которые состоят в запасе, а приоритет должен был отдаваться тем, кто имеет боевой опыт. Кроме того, перед отправкой на фронт мобилизованные должны были пройти соответствующую подготовку. Тем не менее, правозащитники регулярно сообщали о нарушении властями объявленных правил мобилизации и о том, что многие из мобилизованных даже не проходят медосмотры. С начала октября в СМИ почти ежедневно появляются сообщения о гибели мобилизованных россиян на территории Украины.
- "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное вооружённое подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы принимают участие в войне в Украине. Одним из создателей и спонсоров ЧВК является близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, Пригожин начал вербовать в ряды "ЧВК Вагнера" российских заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. Таким образом в ЧВК завербовали, по разным данным, от десяти до двадцати тысяч заключённых.
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