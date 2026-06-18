СМИ: на позицию Трампа повлияли фото горящей Киево-Печерской лавры

Во время саммита G7 во Франции 16-17 июня, в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский, на позицию президента США Дональда Трампа могли повлиять показанные Зеленским фотографии охваченной огнём Киево-Печерской лавры после российского удара в ночь на 15 июня. Об этом говорится в публикации Politico, которое ссылается на источники.

"Я думаю, (Трамп) был искренне тронут", – сказал чиновник из одной из стран G7. По мнению источников, этот шаг Зеленского, помимо прочего, способствовал тому, что Трамп согласился с жёсткими формулировками в адрес России в принятой по итогам саммита совместной декларации. Politico при этом отмечает, что сама идея, вероятно, принадлежала президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"Зеленский побеждает"

Как пишет Politico, успеху саммита способствовало и то, что собеседники Трампа, включая Макрона, при обсуждении Украины позиционировали эту страну как побеждающую на поле боя, что импонировало президенту США, делающему ставку на силу.

"Они все вместе объяснили Трампу, что Зеленский побеждает, потому что Россия… не может сдвинуть линию фронта и даже теряет территории. А Россия продолжает наносить удары по мирным жителям и святыням", – цитирует издание одного из европейских дипломатов.

В ходе саммита Трамп дважды общался с Зеленским лично - утром 16 июня и затем вместе с Макроном вечером 17 июня. Зеленский высоко отозвался об этих встречах.

Лицензии для Украины

В совместном заявлении, помимо уверений в поддержке Украины, содержались упоминания и о ряде практических мер, в том числе ужесточении санкций против России, а также возможном предоставлении Украине лицензий на производство ракет для ПВО на своей территории. Как сообщает агентство Bloomberg в четверг, Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой выдать лицензии на производство оружия в Европе и Украине.

"Они хотели бы иметь такую возможность, мы рассмотрим этот вопрос", – сказал Трамп журналистам 17 июня.

Украине необходимы средства ПВО, в частности, ракеты для перехвата российских баллистических ракет, которые могут производить только США.

"Конкретные лицензии будут подробно обсуждаться между странами-участницами, – сказал журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц. – Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями всеобъемлющих лицензий европейским производителям".

Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита "семёрки" подтвердил, что Трамп "настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и способности поставлять такое оборудование".

США за рубежом производят некоторые виды оружия, например, ракеты Patriot в Германии, но, как правило, тщательно защищают свои лицензионные соглашения из-за опасений, связанных с защитой интеллектуальной собственности и надежностью цепочек поставок, отмечает агентство.

В данный момент США продолжают поставлять средства ПВО, оплачиваемые Европой и Канадой через механизм НАТО под названием PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу с предупреждением о нехватке систем противовоздушной обороны. В нём он просил содействовать поставкам ракет Patriot PAC-3 и дополнительных ракетно-зенитных комплексов.