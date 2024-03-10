Российские СМИ сообщили о смене главкома Военно-морского флота

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, сообщают издания "Фонтанка" и "Известия" со ссылкой на свои источники.

Временно исполняющим обязанности главкома, как утверждается, назначен командующий Северным флотом Александр Моисеев. Аналогичную информацию с утра опубликовали несколько провоенных анонимных телеграм-канала.

Официального подтверждения этому нет. На сайте Минобороны Евменов всё ещё значится в своей должности, которую он занимает с 2019 года. При этом СМИ утверждают, что информация о его отставке и назначении Моисеева "уже доведена до личного состава".

Новость об отставке Евменова совпала с утверждением командования ВСУ, что Черноморский флот России пятые сутки не выходит на дежурство после затопления в результате атаки морскими беспилотниками очередного своего корабля - "Сергея Котова". Украинская разведка утверждает, что в результате удара погибли семеро моряков, ещё 27 были ранены. В Минобороны России это не комментировали.

По подсчётам проекта Oryx, всего с начала полномасштабной войны с Украиной Россия потеряла больше четверти Черноморского флота, включая флагман, ракетный крейсер "Москва".