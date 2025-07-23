СМИ: переговоры РФ и Украины в Стамбуле пройдут сегодня вечером

Третий раунд переговоров Украины и России в Стамбуле предположительно состоится 23 июля вечером. Украинские СМИ сообщают, что предположительно встреча начнётся в 19.00, такое время назвали в пресс-службе администрации президента Турции.

"Интерфакс" со ссылкой на источники также пишет о том, что переговоры запланированы на вечер среды, но не называет точное время. Ранее дату 23 июля называл президент Украины Владимир Зеленский, в Москве это не подтверждали и не отрицали.

По данным ТАСС, российская делегация уже вылетела в Стамбул.

В преддверии нового раунда переговоров Зеленский дополнил состав украинской делегации, в неё вошли 14 человек вместо 12. Делегацию вновь возглавляет Рустем Умеров - уже в должности главы Совета национальной безопасности и обороны, а не министра обороны. Российские СМИ пишут, что состав российской делегации не изменился, и её вновь возглавит Владимир Мединский.

Зеленский ранее заявлял, что на встрече должны обсуждаться гуманитарные вопросы, такие как обмен пленными. В то же время, по словам президента Украины, украинская делегация должна ставить вопрос о встрече на уровне лидеров. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал во

вторник, что на очередном раунде российско-украинских переговоров планируется обсуждение проектов меморандумов обеих сторон по

урегулированию. Эти меморандумы стороны представили на прошлой встрече в начале июня. Совпадений позиций в них почти нет. Украина согласна на прекращение огня без предварительных условий, Россия же выдвигает целый ряд условий.



