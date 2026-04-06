СМИ: полицейским запретили публиковать свои фото в интернете

Сотрудникам российской полиции запретили рассказывать о своей работе в социальных сетях и мессенджерах. Об этом сообщают издания РБК и Ura.ru со ссылкой на источники, официально о таком запрете не сообщалось.

Как утверждают источники, распоряжение отдал лично глава МВД Владимир Колокольцев, оно касается всех подразделений полиции. В частности, сотрудникам полиции нельзя публиковать свои фото и видео в форме, а также данные о месте работы.

Собеседники РБК утверждают, что запрет связан с попытками вербовки полицейских - по всей видимости, речь идёт об украинской разведке. Также утверждается, что каждый сотрудник полиции обязан пройти инструктаж о том, как вести себя, если его пытаются вербовать: необходимо сделать вид, что полицейский заинтересован, и тут же сообщить о попытке вербовки в ФСБ.

Ранее в России был принят закон, по которому свои фото и видео, которые позволили бы вычислить местонахождение, запрещено публиковать в интернете сотрудникам Росгвардии. Ограничения действуют также для военных, хотя на практике они далеко не всегда соблюдаются. Для полицейских законодательного или иного запрета подобных публикаций до последнего времени не было.