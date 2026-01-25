СМИ: представители США считают успешными переговоры в Абу-Даби

Следующий раунд трёхсторонних переговоров делегаций США, России и Украины о завершении войны в Украине может пройти в Абу-Даби 1 февраля. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. Другие западные и украинские СМИ и российское агентство ТАСС также отмечали, что участники переговоров, прошедших 23-24 января - в таком формате впервые с начала войны - договорились о новом раунде.

Американские официальные лица, которых цитирует Axios, считают, что встреча делегаций России, Украины и США в Абу-Даби стала важным шагом на пути к следующему этапу переговоров. Один из собеседников издания заявил, что стороны в том числе обсуждали возможность встречи президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - и "очень близки к встрече Путина и Зеленского". По его словам, предпосылкой для такой встречи мог бы стать успех следующего раунда переговоров.

Источники издания утверждают, что Путин 22 января на встрече в Москве со спецпосланниками президента США выразил готовность к завершению войны дипломатическими методами. Проявлением этого стало то, что Россия направила в Абу-Даби "серьёзную" делегацию во главе с руководителем Главного управления Генштаба (ГРУ) Игорем Костюковым. Как пишет "Агентство", в состав делегации входил и первый замначальника информации управления ГРУ Александр Зорин. Украина также была представлена на высоком уровне - с участием главы Офиса президента Кирилла Буданова. В составе американской делегации был командующий войсками США в Европе Алексус Гринкевич.

Переговоры прошли за закрытыми дверями, и официальных подробностей об их ходе и результатов нет. Источники Axios, Politico, "РБК-Украина" и других СМИ, однако, рассказали этим изданиям о переговорах.

Как, в частности, пишет "РБК-Украина", Россия, как и прежде, настаивает на отходе ВСУ из неоккупированной части Донецкой области, а Украина не соглашается. По этому вопросу переговоры не привели к прорыву. The New York Times в частности пишет, что "Россия отвергла любое урегулирование территориальных вопросов, которое отклоняется от того, что российские официальные лица охарактеризовали как соглашение, достигнутое между (президентами США и России) Трампом и Путиным на саммите на Аляске прошлым летом". Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал изданию, что мирное соглашение должно соответствовать параметрам, согласованным в Анкоридже (при этом официально ни США, ни Россия не заявляли о каких-либо чётких договорённостях).

Однако стороны серьёзно продвинулись в обсуждении возможных действий после достижения соглашения о прекращении огня. Обсуждались, в частности, возможное разведение войск, механизмы мониторинга прекращения боевых действий, создание центра контроля и координации режима тишины.

По данным Politico, обсуждалась также экономика, в том числе судьба Запорожской АЭС. По словам источника издания, Москва выступает на совместное распределение электроэнергии, вырабатываемой для станции, для нужд России и Украины. Договорённостей пока нет.

Как пишут Reuters и Axios, помимо трёхсторонних переговоров, делегации России и Украины провели в Абу-Даби и двустороннюю встречу. В конце второго дня переговоров три команды собрались вместе на совместный обед, в ходе которого, как сказал один из американских собеседников Axios, "был момент, когда все выглядели почти как друзья". Ещё один чиновник отметил: "Всё прошло так хорошо, как мы могли ожидать".

По словам собеседников издания, "обсуждалось всё. Никто ни с одной из сторон не был смущен дискуссиями. Мы не оставили ни одного вопроса вне обсуждения и не должны были никого подталкивать".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что на встрече обсуждались возможные параметры окончания войны. Он назвал переговоры "конструктивными".

"По итогам встреч в эти дни все стороны договорились доложить в своих столицах по каждому из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов на возможную следующую встречу", – написал Зеленский. Он также допустил, что следующая встреча может состояться на следующей неделе. О возможной встрече с Путиным он пока не упоминал. Кремль пока официально не комментировал итоги переговоров в Абу-Даби.

Стороны уже около года обсуждают мирные инициативы США - на фоне продолжающихся боевых действий и взаимных ударов. Сейчас представители США говорят о том, что переговоры действительно близки к успеху. Россия, однако, официально продолжает настаивать на требованиях, которые ранее Украина называла неприемлемыми.