СМИ: представитель Путина Дмитриев приехал для переговоров в США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, принимавший участие в российско-американских переговорах на высоком уровне в этом году, находится с визитом в США. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщили российское агентство РИА "Новости", а также американские СМИ, в частности CNN и Axios.

О визите публично не объявлялось. О поездке Дмитриева, который в соцсетях нередко хвалит политику администрации Дональда Трампа, в том числе и по вопросам, не связанным с Россией, стало известно спустя два дня после того, как администрация США впервые после инаугурации Трампа в январе ввела против России существенные санкции в связи с войной в Украине.

Как пишет CNN со ссылкой на источники, Дмитриев намерен провести "официальные" переговоры с представителями администрации США. Они коснутся отношений между Соединёнными Штатами и Россией. Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на неназванный источник пишет о том, что в субботу представитель Путина намерен встретиться со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Сам Дмитриев, как и Белый дом, визит пока не комментировали.

Ранее на этой неделе США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", а президент Трамп заявил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. Российские представители, включая самого Путина, с одной стороны, подвергли эти решения критике, с другой - заявили о том, что встреча может состояться в будущем, а диалог с США должен быть продолжен.

Ещё до решения о санкциях Дмитриев предложил в соцсетях построить тоннель, связывающий Чукотку и Аляску, под Беринговым проливом. Президент США Дональд Трамп сказал, что не в курсе этой идеи, но считает её "интересной". Больше к этой теме он не возвращался.