СМИ: расходы на патриотическое воспитание в РФ выросли в 20 раз

С начала полномасштабного вторжения в Украину расходы на патриотическое воспитание в России выросли в 20 раз – если в 2021 году власти потратили на эти цели 3,4 млрд рублей, то в 2026 году выделили уже 70 млрд рублей. Такие подсчёты приводит в четверг "Новая газета". Издание отмечает, что изучило около полторы тысячи контрактов, заключенных в 2025 и 2026 годах.

По данным издания, из 70 млрд рублей, выделенных на финансирование федерального проекта "Мы вместе" (в рамках нацпроекта "Молодежь и дети"), более трети получит Институт развития интернета, около 10 млрд рублей – "Движение первых", еще 7,4 млрд рублей направят на программы вовлечения в систему патриотического воспитания.

Из этих средств финансируются военизированные фестивали, покупка инвентаря для стрельбищ, организация детских военных лагерей, создание сериалов и видеороликов, а также концерты исполнителей "весьма разного уровня".

Так, в Пензе за 180 тысяч рублей организовали выступление местного певца Сергея Митрофанова, в Красноярском крае за миллион рублей провели концерт Ансамбля Александрова и за полмиллиона – Хора Данилова монастыря, а московская консерватория заказала военно-патриотические видеоролики за миллион рублей, отмечает Настоящее время.

В Новосибирске центр "Витязь" на полтора миллиона рублей купил макеты автомата Калашникова; в Ленинградской области на два с лишним миллиона рублей приобрели макеты автомата, три лазерных тира, три миноискателя, 15 дронов и тренажер-манекен для обучения тактической медицине; в Ишиме поставили макет бронепоезда за 12 млн рублей; в Липецкой области – надувную "катюшу" за миллион рублей.

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