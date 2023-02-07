СМИ: Резников встретился с Зеленским и остаётся на посту главы Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников остаётся на своём посту после того, как накануне "добился встречи" с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на свои источники в Киеве.

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил об отставке Резникова, как об уже решённом вопросе, анонсировав назначение на освобождающийся пост начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

Сам Резников, отвечая на вопрос о грядущей отставке, сказал, что ему о ней никто не сообщал. Во вторник глава военного ведомства принял в Киеве министра обороны Германии Бориса Писториуса, который прибыл в Украину с необъявленным визитом. Информацию о встрече с Зеленским и её итогах Резников не комментировал.