СМИ: Резников встретился с Зеленским и остаётся на посту главы Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников остаётся на своём посту после того, как накануне "добился встречи" с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на свои источники в Киеве.
Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил об отставке Резникова, как об уже решённом вопросе, анонсировав назначение на освобождающийся пост начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.
Сам Резников, отвечая на вопрос о грядущей отставке, сказал, что ему о ней никто не сообщал. Во вторник глава военного ведомства принял в Киеве министра обороны Германии Бориса Писториуса, который прибыл в Украину с необъявленным визитом. Информацию о встрече с Зеленским и её итогах Резников не комментировал.
- Алексей Резников был назначен министром обороны Украины в ноябре 2021-го года. При этом военного образования у него нет: по профессии он юрист. До назначения руководителем военного ведомства Резников был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
- В последнее время руководство министерства обороны всё чаще подвергается в Украине критике. В конце января украинский журналист, автор проекта "Наші гроші" Юрий Николов, опубликовал расследование, согласно которому Минобороны закупает продовольствие для воинских частей по завышенным ценам. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Президент Владимир Зеленский пообещал провести всестороннее и публичное расследование коррупционных закупок. Кроме того, с начала года для украинской армии ухудшилась ситуация на фронте: российские войска перешли в наступление, и впервые после потери ранее оккупированных территорий в Луганской, Харьковской и Херсонской областях заняли несколько населённых пунктов, важных для дальнейших атак.
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