СМИ: Россия стянула к границе около 70 процентов "армии вторжения"

Россия стянула к границам Украины около 70 процентов сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения в страну. Об этом со ссылкой на американских официальных лиц пишут агентство Reuters и Washington Post.

По данным источников изданий в американской разведке, число российских батальонных тактических групп у границ с Украиной достигло 83, причём всего неделю назад их было около 60. Ещё 14 групп, как утверждается, находится в пути. Из публикаций неясно, включены ли в общее число БТГ российские военные, прибывшие в Беларусь для участия в учениях "Союзная решимость".

В одной батальонной тактической группе около 750 военнослужащих. Общее число российских военных у границ с Украиной и в аннексированном Крыму Washington Post оценивает в 100–130 тысяч.

К 15 февраля, как утверждают эксперты, цитируемые Reuters, почва достаточно промёрзнет, чтобы тяжёлая военная техника смогла перемещаться по бездорожью – это называется одним из условий, облегчающих вторжение. С точки зрения погодных условий его угроза сохранится до конца марта, затем начнётся распутица.

Издания – также со ссылкой на американских чиновников – приводят возможные оценки потерь в случае широкомасштабного вторжения. По этим оценкам, потери среди военнослужащих Украины могут составить 5–25 тысяч человек, среди военных России – 3–10 тысяч, среди мирных жителей – 25–50 тысяч человек. Кроме того, как утверждается, вторжение может привести к перемещению до 5 миллионов беженцев в страны ЕС.

Также в публикациях говорится об оценках хода возможной военной кампании. Утверждается, что российским военным может понадобиться всего 2 дня для того, чтобы войти в Киев, но взятие этого города будет сопровождаться многочисленными жертвами. Fox News – со ссылкой на источники в Конгрессе, знакомые с недавним закрытым выступлением главы Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли перед конгрессменами, – утверждает, что Киев может быть взят за 72 часа.

Россия заявляет, что не планирует вторжения в Украину, и критикуют западных политиков и СМИ, которые заявляют и пишут о такой угрозе. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал последние публикации "безумием и паникёрством". "Что если бы сказали, что США могут взять Лондон за неделю и это привело бы к 300 тыс. жертв?" – написал он в твиттере.

США и их союзники считают угрозу широкомасштабного российского вторжения реальной, подчёркивая, что точно не известно, принял ли Владимир Путин решение о таком вторжении. При этом неясно, какие цели может преследовать Россия. В СМИ публикуются различные материалы о возможных планах российского руководства – от локальных боевых действий в Донбассе до вторжения с целью взять под контроль всю территорию Украины. О втором варианте накануне сообщала немецкая газета Bild. Её публикация вызвала резкую реакцию Москвы, где издание обвинили в поджигании войны.