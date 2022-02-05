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Bloomberg по ошибке опубликовало заголовок о нападении РФ на Украину

Белгородская область, спутниковый снимок от 5 декабря 2021 года

Агентство Bloomberg случайно опубликовало заголовок о нападении России на Украину. Сообщение с пометкой "Онлайн" появилось 4 февраля около 16:00 по восточному времени.

Ссылка на заголовок вела к странице с сообщением об ошибке. Сообщение провисело на сайте около получаса.

Агентство признало ошибку, извинилось и пообещало расследовать инцидент. В заявлении Bloomberg говорится, что редакция заранее готовит заголовки для многих сценариев развития событий.

Осенью прошлого года агентство Bloomberg было одним из первых СМИ, которые со ссылкой на данные разведки сообщили о необычной концентрации российских войск вблизи границы с Украиной. Страны Запада предположили, что Москва готовит вторжение в соседнюю страну.

Россия все обвинения в агрессии отвергла, но выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.

Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.

Тем временем германский таблоид Bild опубликовал материал, в котором описывает планы России на случай вторжения на территорию Украины. Журналисты ссылаются на отчёт внешней разведки. В нём, по данным СМИ, говорится, что Москва создаст "народную раду", которая объявит незаконной Верховную раду.

Кроме того, российские власти намерены организовать в крупных украинских городах агентурные ячейки для создания пророссийского руководства и последующей капитуляции, утверждает Bild. Итогом операции должно стать включение Украины в состав союзного государства России и Республики Беларусь.

Москва публикацию пока не прокомментировала.

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