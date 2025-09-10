СМИ: Шамана Габышева перевезли из Уссурийска в Якутск

Шамана Александра Габышева, который уже несколько лет по приговору суда находится на принудительном психиатрическом лечении, перевезлииз Уссурийска в Якутск, где он будет находиться в психиатрической больнице общего типа. Об этом сообщают местные СМИ Sopka.Media и SakhaDay.ru со ссылкой на помогающего Габышеву юриста Алексея Прянишникова.

В июне 2025 года суд окончательно принял решение о переводе шамана из учреждения специального типа с более строгими условиями содержания в психбольницу общего типа. Перевести его должны были ещё в июле, однако исполнение решения затянулось до сентября. Теперь Габышев, как ожидается, сможет созваниваться с родственниками, сообщают СМИ.

Весной 2019 года шаман Александр Габышев начал поход из Якутска в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". К нему присоединились несколько сторонников. Через несколько недель полицейские задержали его на границе Бурятии и Иркутской области. Позже Габышева поместили в психоневрологический диспансер, а затем против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.

В октябре 2021 года суд отправил Габышева на принудительное лечение в Новосибирскую психбольницу специального типа, затем его перевели в больницу в Уссурийске. Суды принимали решения о смягчении режима его лечения, впоследствии они отменялись, подавались апелляции. В конце концов - после почти четырёх лет принудительного лечения - суд разрешил перевести Габышева на более мягкий режим в больницу Якутска.