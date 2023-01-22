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Турция осудила сожжение Корана в Швеции

Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением митингов в Швеции, в ходе которых демонстранты сожгли экземпляр Корана - священной книги мусульман. Представитель датской ультраправой партии Hard Line Расмус Палудан, имеющий также и шведское гражданство, поджёг экземпляр Корана перед посольством Турции. Он известен тем, что уже несколько раз сжигал Коран на демонстрациях.

Визит шведского министра обороны в Анкару отменён, а власти Турции обвинили Стокгольм в нарушении договорённостей.

В Стокгольме в субботу прошла ещё одна демонстрация против политики Анкары. Её участники выступали против вступления Швеции в НАТО и в поддержку курдских политических беженцев. Целью протеста было защитить права этнических курдов, которые подвергаются гонениям в Турции.

Сожжение Корана в Стокгольме осудили многие мусульманские страны, включая Саудовскую Аравию, Иорданию и Кувейт. В Турции прошли протесты, участники которых сожгли шведский флаг. МИД Турции выпустило заявление, в котором расценило сожжение Корана как нападение на религию и святотатство, замаскированное под свободу самовыражения. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что из-за протестов в Швеции, которые власти не могут подавить, визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию, запланированный на следующую неделю, отменяется. Также Турция обвинила Швецию в нарушении достигнутых ранее договорённостей по вопросу о вступлении в НАТО.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём, что в стране есть свобода слова, но это не значит, что власти Швеции поддерживают все её проявления.

  • После начала военного вторжения России в Украину ранее нейтральные Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Одним из главных препятствий для такого решения является позиция Турции как страны-члена НАТО. Турция требует от северных стран выполнить условия, в числе которых объявление террористическими ряда курдских организаций, отмена запрета на поставки оружия Анкаре, выдача Турции ряда курдских и оппозиционных деятелей, получивших в Швеции и Финляндии убежище и обвиняемых в Турции в терроризме. В последнее время между странами возникает всё больше разногласий.

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