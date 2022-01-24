СМИ сообщили о задержании военными президента Буркина-Фасо

Президент Буркина-Фасо Рок Каборе задержан военными. Об этом сообщают агентство Reuters и Международное французское радио.

Первым о задержании президента сообщило Reuters со ссылкой на источники. Французское радио ссылается на своего корреспондента. Официального подтверждения этим данным нет.

В воскресенье, 23 января, власти Буркина-Фасо сообщили о мятеже военных. Они потребовали от политиков поддержать их в борьбе с радикальными исламистами и отправить в отставку руководителей армии и разведки. Западноафриканское государство подвергается регулярным нападениям джихадистов, связанных с запрещёнными в России и других странах мира террористическими группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Волнения в западноафриканской республике происходят на фоне регулярных неудач властей в борьбе с исламистами. За последние шесть лет в результате нападений погибли тысячи жителей страны, не меньше, чем миллиону пришлось покинуть свои дома.

В двух государствах региона –Мали и Гвинее – за последние полтора года произошли успешные военные перевороты. Как отмечали СМИ, в обеих странах после этого начали активную работу наёмники из российской "ЧВК Вагнера".

По сообщению Le Point и французской газеты Courrier International, в Буркина-Фасо активно обсуждается возможность привлечения российских наёмников. В регионе присутствуют французские военные. Появление россиян может вызвать резкую критику Парижа на фоне роста антифранцузских настроений.

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