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Власти Буркина-Фасо сообщили о мятеже военных

Военный стреляет в воздух в Буркина Фасо, воскресенье, 23 января

Власти Буркина-Фасо сообщили о мятеже военных, потребовавших от политиков поддержать их в борьбе с радикальными исламистами и отправить в отставку руководителей армии и разведки, передаёт агентство Reuters. Западноафриканское государство подвергается регулярным нападениям джихадистов, связанных с террористическими группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида".

С утра в воскресенья в стране блокировался доступ интернет, передаёт сервис мониторинга блокировок NetBlocks. Сообщалось, что президент арестован, а правительство потеряло контроль над ситуацией, власти эту информацию отрицают.

Волнения в западноафриканской республике происходят на фоне регулярных неудач властей в борьбе с вооружёнными джихадистами. В стране регулярно совершаются массовые убийства. За последние шесть лет в результате нападений исламистов погибли тысячи жителей страны, не меньше, чем миллиону пришлось покинуть свои дома. Правозащитные группы сообщают о массовом насилии и со стороны военных.

Это сопровождается ростом в регионе антифранцузских настроений и заявлениями о неэффективности расположенных в стране французских военных, — передаёт французский журнал Le Point.

В двух государствах региона, — соседней Мали и Гвинее, — за последние полтора года произошли успешные военные перевороты. В обеих странах после этого начали активную работу наёмники из российской ЧВК "Вагнера". По сообщению Le Point и французской газеты Courrier International в Буркина-Фасо активно обсуждается возможность привлечения российских наёмников, но оно может вызвать резкую критику Парижа.

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