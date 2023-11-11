СМИ сообщили о запрете на въезд в Финляндию из РФ на велосипеде

Финляндия запретила въезд на территорию страны из России на велосипедах. Об этом сообщают петербургское издание "Фонтанка" и государственное агентство РИА "Новости".
"Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам — они подтвердили. Меня лично сегодня развернули", — рассказал один из собеседников "Фонтанки".
Дежурный сотрудник пограничной охраны пункта пропуска Ваалимаа сообщил РИА "Новости", что все контрольно-пропускные пункты юго-восточной Финляндии закрыты для въезда в страну на велосипедах из России с 9 ноября. С чем связан запрет, собеседник агентства не уточнил.
На сайте пограничной службы Финляндии информации о новом запрете нет, пишет "Фонтанка". Издание предполагает, что велосипеды могли попасть под запрет вместе с автомобилями с российскими номерами, въезд для которых власти Финляндии в сентябре.
- 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение к санкционному режиму, в котором говорится, что въезд в ЕС автомобилей с российскими номерами может приравниваться к импорту, запрещённому санкционным режимом. После этого ряд стран ЕС запретили въезд российских машин, но не все, поскольку трактовка этого положения остаётся в компетенции конкретных государств. О пересечении границы со стороны России на велосипедах тогда не сообщалось.
- Европарламент в ноябре призвал пересмотреть запрет на въезд машин с российскими номерами.
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