Paris Match: сопровождение Путина скрывает состояние его здоровья  

Владимира Путина в зарубежных поездках сопровождает "специальный" сотрудник Федеральной службы охраны, который отвечает за сбор экскрементов и мочи президента России. Об этом говорится в материале французского издания Paris Match, который был подготовлен при участии сотрудника российского издания "Проект" Михаила Рубина.

По данным журналистов, один из охранников Путина с 2017 года отвозит собранное в Россию для того, чтобы скрыть информацию о состоянии здоровья главы государства.

Ранее издание "Проект" сообщало, что с 2016 по 2020 год Путина в поездках сопровождала группа врачей из Центральной клинической больницы управления делами президента РФ, и среди них был специалист по раку щитовидной железы.

Слухи о том, что Владимир Путин болен онкологическим заболеванием и был прооперирован, появляются в СМИ не первый год. В Кремле эту информацию отвергают, утверждая, что президент полностью здоров.

Однако весной текущего года информацию о болезни Путина подтвердил американский режиссёр Оливер Стоун, снявший в 2017 году четырёхсерийный документальный фильм о президенте России. Во время работы над фильмом Стоун неоднократно встречался с Путиным. При этом режиссёр, рассказывая о болезни президента РФ, сказал, что тот "перенёс" онкологическое заболевание. Ссылаясь на официальные американские источники, о болезни писало и издание Newsweek.