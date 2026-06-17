СМИ: США разрешат Ирану продавать нефть после подписания меморандума

Соединённые Штаты разрешат Ирану продавать нефть сразу после подписания меморандума о взаимопонимании 19 июня. Об этом сообщили The Wall Street Journal, Bloomberg, "Аль Арабия" и израильский 12 канал, в распоряжении которых оказалась копия проекта меморандума.

Стороны договорились о соглашении 14 июня и планируют официально подписать его 19 июня в Швейцарии. Ни одна из сторон при этом официально не публиковала проект меморандума, однако США начали распространять его среди стран-союзников на саммите "Группы семи" во Франции. Источник Bloomberg, знакомый с содержанием документа, сообщил, что технические детали соглашения всё ещё прорабатываются. Это означает, что до подписания точные формулировки в нем могут измениться.

Документ, как сообщается, состоит из 14 пунктов. Он предусматривает прекращение огня, в том числе в Ливане, на 60 дней с возможностью его продления для достижения окончательного соглашения по ядерной программе Ирана.

Иран на эти 60 дней должен снять блокаду в Ормузском проливе, обеспечив возобновление движения торговых судов и убрав мины. США должны снять морскую блокаду Ирана в течение 30 дней и вывести войска в течение 30 дней после достижения финального соглашения.

Иран в документе подтверждает, что "никогда не будет производить ядерное оружие". Стороны договорились, что все связанные с ядерной программой вопросы, в том числе и судьба обогащённого урана, будут рассмотрены в окончательном соглашении. В случае его достижения Соединённые Штаты обязуются совместно с региональными партнерами разработать план по восстановлению и экономическому развитию Ирана, обеспечив при этом финансирование в размере не менее 300 млрд долларов, а также отменить "все виды санкций", включая резолюции Совета Безопасности ООН и решения МАГАТЭ.

Кроме того, США обязуются разблокировать замороженные активы Ирана и сделать их полностью доступными для использования Тегераном.

При этом США уже после подписания меморандума, то есть до завершения переговоров по ядерной программе, фактически приостановят действие санкций против Ирана в нефтяной сфере.

Американский чиновник в разговоре с Bloomberg отказался обсуждать детали соглашения, но заявил, что Иран сможет получить выгоду от сделки только в том случае, если выполнит свои обязательства: откажется от ядерного оружия, избавится от обогащённого урана и обеспечит свободное судоходство в Ормузском проливе.

Соглашение должно положить конец боевым действиям в регионе, интенсивная фаза которых продолжалась с конца февраля, когда Израиль и США начали наносить удары по Ирану, до начала апреля.