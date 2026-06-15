Трамп: церемония подписания соглашения с Ираном пройдёт 19 июня

Президент США Дональд Трамп, пообщавшийся с журналистами после прибытия на саммит "Группы семи" (G7) во Франции вечером 15 июня, подтвердил, что 19 июня в Женеве должна состояться церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Накануне и Трамп, и представители Ирана подтвердили, что его текст удалось согласовать.

Накануне, как сообщает Axios, документ в электронном виде подписали сам Трамп, а также Вэнс и глава иранской делегации на переговорах, спикер парламента Мохаммад Галибаф.

Президент США заявил, что текст будет опубликован в ближайшее время, однако не раньше пятницы. По словам Трампа, в церемонии подписания примет участие вице-президент Джей Ди Вэнс, который ранее участвовал в переговорах с Ираном в Исламабаде. Высокопоставленный представитель администрации США, которого цитирует Reuters, в свою очередь отметил, что, вопреки публикациям ряда СМИ, Соединённые Штаты пока не размораживали никаких иранских активов и не передавали Ирану никаких средств. При этом он подтвердил, что документ предусматривает "серьёзное ослабление" санкционного режима в отношении Ирана в том случае, если тот исполнит свои обязательства. Также, по словам чиновника, меморандум не содержит обязательство по выводу израильских войск из южного Ливана - ранее это отвергли власти Израиля. При этом предусмотрено прекращение огня в Ливане.

Согласно многочисленным сообщениям, документ предусматривает открытие Ормузского пролива и снятие США морской блокады Ирана. Также предусмотрено продление действующего режима прекращения огня на 60 дней, в течение которых должны пройти переговоры об иранской ядерной программе. Трамп ещё раз сказал в понедельник, что Иран не будет обладать ядерным оружием.

Также президент США отметил, что цены на нефть падают, а биржи растут в ожидании прочного мира в регионе. По словам Трампа, Ормузский пролив будет полностью открыт к пятнице.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану в конце февраля, активная фаза противостояния с Ираном продолжалась до начала апреля, однако и после этого стороны нередко обменивались ударами, а Ормузский пролив оставался частично закрытым для судоходства. Переговоры велись через посредников в последние два месяца.