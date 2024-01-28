СМИ: стороны приблизились к соглашению о прекращении огня в Газе

Израиль и признанная террористической в США и ЕС радикальная палестинская группировка ХАМАС близки к заключению – через посредников – соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом сообщают американские СМИ, в частности The Wall Street Journal и The New York Times, в преддверии переговоров в Париже, в которых, как сообщалось ранее, должны принять участие глава израильской спецслужбы "Моссад", руководитель ЦРУ Уильям Бёрнс, а также представители Катара и Египта, поддерживающих связь с руководством ХАМАС.

Боевые действия в секторе Газа ведутся с 7 октября, когда ХАМАС осуществил беспрецедентное нападение на южные районы Израиля, жертвами которого стали более 1200 человек. Израильская армия начала наносить по контролируемому ХАМАС сектору воздушные удары, а затем начала наземную операцию, в ходе которой заняла ряд районов. По данным палестинской стороны, жертвами израильской операции стали более 26 тысяч жителей Газы, большая часть населения была вынуждена покинуть свои дома. Более 100 захваченных в Израиле заложников по-прежнему удерживает ХАМАС.

По сообщению The New York Times, уже разработан письменный проект соглашения о прекращении огня. Он предусматривает поэтапное освобождение заложников и паузу в боевых действиях сроком примерно в два месяца. Об этом изданию сообщили на условиях анонимности американские чиновники, знакомые с ходом переговоров.

Они признают, что между сторонами ещё остаются существенные разногласия, однако посредники испытывают "осторожный оптимизм" относительно того, что соглашения удастся достичь в ближайшие две недели.

The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники также подтверждает существование проекта соглашения, однако расставляет акценты несколько иначе. По данным издания, в первой фазе речь идёт о прекращении огня на шесть недель, при этом будут освобождены заложники из числа гражданских лиц, в первую очередь женщины, дети и пожилые люди. Израиль в ответ выпустит из тюрем часть палестинских заключённых. Во второй фазе ХАМАС должен освободить заложников из числа военных и передать Израилю тела погибших заложников. При этом, как ожидается, будет достигнуто соглашение о постоянном перемирии в секторе Газа, которое будут гарантировать в том числе США. Израиль, однако, ранее заявлял, что не согласится на такое перемирие, если ХАМАС сохранит контроль над Газой.

Соединённые Штаты, как следует из сообщений, активно способствуют переговорам. Президент США Джо Байден в пятницу обсуждал по телефону их с лидерами Египта и Катара. Также большое значение придаётся миссии главы ЦРУ Уильяма Бёрнса на переговорах в Париже.

На фоне сообщений о мирных переговорах интенсивность боевых действий в секторе Газа не снижается. Израильские военные, по сообщениям, окружили город Хан-Юнис на юге сектора и продолжают наносить удары по объектам, связанным с ХАМАС. Тысячи палестинцев в последние дни покинули город, спасаясь от боевых действий.