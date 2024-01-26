Гаагский компромисс. Вердикт суда по иску ЮАР к Израилю

Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточный вердикт в деле по иску ЮАР против Израиля, потребовав от последнего принять меры по недопущению геноцида палестинского населения сектора и способствовать улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. Решение можно назвать компромиссом: Южно-Африканская Республика требовала от суда обязать Израиль немедленно остановить военную операцию против группировки ХАМАС (признанной террористической в США, ЕС и ряде других стран) в секторе Газа. Этот вердикт является первым шагом в начавшемся большом и долгом судебном процессе, который явно займет не один год и в конце концов призван определить, совершает ли Израиль в Газе геноцид против палестинцев.

Южно-Африканская Республика обвиняет Израиль в "действиях и бездействии", нарушающих, по ее мнению, конвенцию "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него". Она была принята по итогам Второй мировой войны и подписана как ЮАР, так и Израилем. Представители ЮАР с самого начала заявили также, что намерены добиваться от суда принятия обеспечительного постановления, которое обяжет Израиль прекратить боевые действия.

В обращении, которое представители Южно-Африканской Республики подали в суд 29 декабря прошлого года, предлагалось до вынесения окончательного решения по иску ввести временные меры (их и называют обеспечительными), среди которых: отказ от нанесения увечий и действий, которые ведут к преждевременной смерти, отказ от выселения палестинцев из своих домов и обеспечение им доступа к базовым потребностям в еде, воде и медицинской помощи, сохранение улик и доказательств, предотвращение усугубления ситуации и необходимость предоставить судьям отчет о принятых мерах.

В своем решении 26 января суд лишь потребовал от Израиля принять меры по недопущению геноцида палестинского населения сектора, не допускать призывы к геноциду, не уничтожать доказательства совершения возможных преступлений в Газе, а также способствовать улучшению гуманитарной ситуации в секторе. От Израиля также требуют идентифицировать и привлекать к ответственности тех, кто предположительно совершает преступления против палестинцев. Также от Израиля потребовали отчитаться перед судом о принятых мерах через месяц. Отдельно суд потребовал немедленного освобождения заложников, которых удерживают ХАМАС и другие вооружённые группировки в секторе Газа.

Правительство ЮАР несмотря на то, что не все его требования были удовлетворены, приветствовало решение суда. Положительно его оценили также власти Палестинской автономии (сектор Газа они не контролируют). Власти Израиля осудили решение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал сам факт того, что суд принял дело по обвинениям в геноциде к рассмотрению, "позором". При этом Нетаньяху назвал "справедливым" то, что суд отказался требовать от Израиля остановить боевые действия. Он отметил, что Израиль продолжит защищать себя и поведёт войну против ХАМАС до победы.

Решения Международного суда ООН (который часто путают с Международным уголовным судом в той же Гааге), высшего судебного органа Организации Объединенных Наций, имеют обязательную силу. Вместе с этим фактически у этого суда очень мало средств для обеспечения исполнения его решений. Тем не менее, вердикт может усилить международное давление на правительство израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в связи с войной в Газе.

"Систематическая модель поведения"

Нынешний иск рассматривает коллегия, состоящая из 17 судей. Среди них есть представители двух стран, которые не признают Государство Израиль и не имеют с ним дипломатических отношений, – Ливана и Сомали. Также в коллегию были введены судьи из стран, которые участвуют в слушаниях, – Израиля и ЮАР. Наблюдатели утверждают, что происхождение судей на будущие решения не повлияет и все они будут придерживаться буквы закона.

Выступая перед судебной коллегией, южноафриканские юристы 24 января заявили, что израильские власти в публичных заявлениях неоднократно говорили о своем намерении совершить именно геноцид. ЮАР привела в качестве доказательства, например, слова израильского министра обороны Йоава Галанта, который сказал в октябре, что Израиль введет полную блокаду территории сектора Газа, потому что он борется там с "человеческими животными". Представители страны-истца также напомнили, как ультраправый израильский политик Амихай Элияху, занимающий с 2022 года пост "министра по делам Иерусалима и наследию", предложил сбросить на сектор Газа ядерную бомбу и как президент Израиля Ицхак Герцог назвал всех палестинцев "единым народом, который весь должен понести ответственность за свои действия".

Южноафриканский адвокат Адила Хассим показала суду видео, на котором израильские солдаты танцуют и поют в Газе, крича при этом, что "здесь нет простых мирных жителей". Она отметила, что это показывает, как именно эти военнослужащие поняли "подстрекательские выпады" своих лидеров. По словам Адилы Хассим, Израиль занимается геноцидом палестинцев уже многие десятилетия:

"Начиная с 60-х годов ХХ века Израиль подвергал Газу бомбардировкам, которые считаются одними из самых массированных в истории современных войн. Палестинцы в Газе умирают от обстрелов и авиаударов, которые наносятся с земли, с воздуха и с моря. Они также оказались под прямой угрозой гибели от голода, обезвоживания и болезней. Продолжающаяся блокада Газы Израилем, разрушение палестинских городов, отказ Израиля пропустить необходимую помощь для страдающего населения, невозможность распределить под падающими бомбами то ограниченное количество помощи, которое все-таки доставляется, представляют собой систематическую модель поведения".

Как подчеркнул министр юстиции ЮАР Рональд Ламола, согласно конвенции "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", ничто не оправдывает действия, совершаемые в настоящее время Израилем: "Никакая оборона не может быть оправданием геноцида. Ничто и никогда не может оправдать геноцид. Никакого "взвешенного подхода", как пытается выставить происходящее Израиль, не существует. Геноцида быть не должно. Это главное правило Конвенции, независимо от того, что могли сделать какие-либо палестинцы из сектора Газа".

Френсис Бойл, профессор международного права юридического колледжа Университета Иллинойса, эксперт в области соблюдения прав человека, комментируя иск к Израилю, накануне сказал:

"Я верю, что Южно-Африканская Республика добьется промежуточного вердикта о временных мерах защиты населения Газы от действий Израиля, чтобы совершение всех актов геноцида против палестинцев прекратилось. Но, хотя эти временные меры будут юридически обязательны для исполнения, осуществятся ли они в реальности? Например, в 2022 году Международный суд ООН приказал России немедленно приостановить военные операции в Украине, но Москва проигнорировала это решение. Израиль уже заявил, что сделает то же самое. Дело также может быть передано на рассмотрение Совета Безопасности ООН, но, скорее всего, и там оно будет отклонено. Однако, если Международный суд сейчас вынесет решение против Израиля, очень важны будут политические последствия. Это может побудить страны всего мира ввести санкции против Израиля или снизить их готовность продавать ему оружие. Это может повлиять на разбирательства в других судах, в частности, в Международном уголовном суде в Гааге, который занимается потенциальными военными преступлениями, совершенными отдельными лицами, а исками против целых государств – как Международный суд. Но главное в том, что такое решение должно заставить определиться многие другие государства, такие как Украина, к примеру, – которые до сих пор поддерживали Израиль, но также и поддерживают принципы международного порядка и права, основанного на общечеловеческих правилах и ценностях".

Секретные файлы

Израиль категорически отвергает все обвинения, выдвинутые против него в Гааге. Израильские адвокаты сообщили суду, что израильские военные с самого начала принимали во внимание важность сохранения жизни гражданского населения Газы, предоставив, например, всем гражданским лицам и некомбатантам две недели, чтобы они покинули север сектора, прежде чем начать там военную операцию "Железные мечи". Они также говорят, что после начального прекращения поставок гуманитарной помощи в Газу в начале войны Израиль позднее разрешил ее доставку, причем ежедневно.

Кроме того, команда юристов Израиля в Международном суде напомнила, что некоторые жестокие и подстрекательские заявления ряда израильских политиков, которые действительно прозвучали в первые дни после нападения боевиков ХАМАС 7 октября, были сделаны людьми, не имеющими никакой законодательной или исполнительной власти, или были вырваны из контекста. Были рассекречены более 30 указов израильского правительства и руководства ЦАХАЛ, которые, по словам юристов, демонстрируют усилия Израиля по минимизированию любого ущерба для гражданского населения в секторе.

Среди рассекреченных документов есть, например, резюме серии обсуждений израильского кабинета министров в конце октября прошлого года, в ходе которых премьер-министр Нетаньяху приказал организовать поставки помощи, топлива и воды в Газу. Он также поручил своему правительству изучить, как "третьи страны" могли бы создать полевые госпитали для лечения жителей сектора, а также рассмотреть возможность швартовки большого госпитального корабля у побережья Газы.

Но это досье, по мнению, критиков, конечно, было тщательно отредактировано. В нем не упоминается большинство военных инструкций и приказов, данных кабинетом министров и руководством ЦАХАЛ в первые 10 дней после нападения ХАМАС на Израиль, когда в ответ была полностью заблокирована вся помощь жителям Газы и в первую очередь перекрыт доступ к электричеству и воде, которые Израиль обычно туда поставляет.

Боевую операцию в секторе Газа силы израильской армии начали в ответ на нападение джихадистов на юг Израиля 7 октября 2023 года. Жертвами теракта в Израиле стали более 1200 человек, свыше 240 были взяты в заложники. В ходе недельной гуманитарной паузы были освобождены более ста заложников – женщины, дети и иностранцы. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, с начала ответной операции Израиля погибли более 25 тысяч человек, большинство из которых женщины и дети. Однако независимого подтверждения этим сообщениям нет. Израиль обвиняет ХАМАС в размещении военной инфраструктуры в густонаселенных районах Газы и использовании населения в качестве живого щита.

Совет ООН по правам человека еще в ноябре прошлого года заявил, что выявил "явные доказательства" военных преступлений как со стороны ХАМАС, так и со стороны Армии обороны Израиля в ходе этой войны. Комиссия ООН по израильско-палестинскому конфликту заявила, что обнаружила "четкие доказательства того, что военные преступления были совершены во время последней волны насилия в Израиле и Газе, и все те, кто нарушил международное право и целенаправленно атаковал гражданских лиц, должны быть привлечены к ответственности". А Международный уголовный суд подтвердил, что его мандат по расследованию предполагаемых военных преступлений, "совершенных с июня 2014 года в государстве Палестина", распространяется на текущий конфликт.

Многие израильтяне рассматривают иск против их страны в Гааге как часть организованной рядом государств общемировой антисемитской кампании, длящейся уже десятилетия, с целью превратить Израиль в изгоя на международной арене и привлечь к происходящему на Ближнем Востоке гораздо более пристальное внимание мирового сообщества, чем ко всем остальным войнам, конфликтам и преступлениям против человечности и военным преступлениям вместе взятым, одновременно творящимся на планете. Израильские лидеры называют иск ЮАР просто абсурдным, утверждая, что Израиль, основанный после Второй мировой войны и тотального геноцида евреев в Европе, наоборот, борется со страшным врагом в лице группировки ХАМАС, призывающей к полному уничтожению Израиля и всех евреев на Ближнем Востоке.

"Извращенная картина"

Тал Бекер, советник по правовым вопросам Министерства иностранных дел Израиля, заявил, что ЮАР и ее юристы намеренно искажают факты, а термин "геноцид" используют вообще безосновательно:

"Истец решил использовать этот термин в контексте войны, которой Израиль не хотел и которую не начинал. Войны, в которой Израиль защищается от ХАМАС, "Палестинского исламского джихада" и других террористических организаций, которые признаны таковыми в США и Евросоюзе, чья варварская жестокость не имеет границ. К сожалению, истец представил суду глубоко извращенную с точки зрения фактов и права картину. Все это дело базируется на сознательной манипуляции, вырывании фактов из контекста при описании того, что в действительности происходит. Южно-Африканская Республика обратилась в этот суд под благородным предлогом защиты интересов гуманизма. Но делегация ЮАР создает большие сомнения в том, что ей движут именно гуманистические цели. Кричащее извращение фактов при описании израильско-палестинского конфликта заставляет думать, что его авторы хотят стереть историю евреев и оградить палестинцев от необходимости нести ответственность".

Поскольку Израиль вообще согласился участвовать в этом судебном процессе в Международном суде ООН в Гааге и принять его решения, независимые юристы уверены в том, что ему в итоге будет очень сложно отклонить любые судебные постановления. Однако Израиль и раньше игнорировал выводы этого суда. К примеру, в 2004 году Международный суд ООН вынес необязательное заключение о том, что израильская так называемая "Стена безопасности" на оккупированном Западном берегу реки Иордан возведена в нарушение всех международных правил и должна быть демонтирована. Однако два десятилетия спустя израильская система стен и заборов остается стоять там же, где и была.

Международный суд (МС) является главным судебным органом Организации Объединенных Наций (ООН). Он был учрежден Уставом ООН, подписанным 26 июня 1945 года в Сан-Франциско с целью "проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира". МС отличается от Международного уголовного суда (МУС), штаб-квартира которого также находится в Гааге. МУС имеет право рассматривать дела, поданные в отношении физических лиц, причастных к совершению международных преступлений (его устав позволил, например, выдать международный ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за незаконного вывоза в Россию украинских детей с оккупированных территорий Украины), в то время как МС разрешает споры, связанные с конфликтами, например, между двумя странами.