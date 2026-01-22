СМИ: Трамп и Рютте могли обсуждать "суверенные базы" США в Гренландии

На встрече президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте 21 января в Давосе, после которой Трамп сообщил о выработке совместного подхода к вопросу о Гренландии и о том, что он пока не будет вводить в силу таможенные пошлины против европейских стран, могла обсуждаться возможность передаче Соединённым Штатам суверенитета над небольшими территориями в Гренландии для строительства военных баз, необходимых в частности для реализации проекта противоракетной обороны, о котором упоминал Трамп в своём выступлении в Давосе.

Об этом пишут со ссылкой на источники, в частности, The New York Times и CNN. В частности, не названный представитель НАТО сообщил CNN, что такой была одна из обсуждавшихся идей. The New York Times уточняет, что она была выдвинута Рютте. Двое из чиновников, участвовавших во встрече, напомнили о существовании на Кипре баз Великобритании - территория этих баз считается британской.

Официально о подробностях беседы не сообщалось. В НАТО на просьбу прокомментировать переговоры заявили, что "переговоры между Данией, Гренландией и США будут продолжаться с целью обеспечения того, чтобы Россия и Китай никогда не получили экономическую или военную опору в Гренландии". Также представитель НАТО Эллисон Харт подчеркнул, что Рютте не предлагал во время встречи с Трампом "никаких компромиссов по вопросу о суверенитете" над островом.

В своём выступлении в Давосе перед встречей с Рютте Трамп требовал передать под контроль США всю территорию Гренландии - автономии в составе Датского королевства. При этом он сказал, что не намерен решать вопрос силой.

Сам Рютте в среду заявил, что обсуждал с Трампом, как добиться того, чтобы Арктика была безопасной. Он также подтвердил, что в фокусе был вопрос о том, как исключить возможность продвижения Россией и Китаем своих интересов в Гренландии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в Давосе 22 января, приветствовал решение Трампа отказаться от введения пошлин, а также от угроз использования силы. Он также позитивно оценил тот факт, что США намерены противостоять российским угрозам в Арктике.

Сам Трамп накануне написал: "На основе очень продуктивной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте мы сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона. Это решение, если оно будет реализовано, станет большим плюсом для США и всех стран НАТО". Впоследствии он сказал, что речь идёт о подготовке "долгосрочной сделки", но не привёл подробностей.