Трамп заявил, что пока отложит введение новых пошлин для Европы

Президент США Дональд Трамп, ранее обещавший ввести новые пошлины на товары всех стран Европы, которые не поддерживают его стремление присоединить к США датскую автономную Гренландию, вечером 21 января в швейцарском Давосе заявил, что пока отложит это решение. Слова Трампа прозвучали после встречи президента США с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он написал об этом также в своих аккаунтах в соцсетях:

"На основе очень продуктивной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте мы сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона. Это решение, если оно будет реализовано, станет большим плюсом для США и всех стран НАТО. Исходя из этого понимания, я не буду вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля. Сейчас ведутся дополнительные дискуссии, касающиеся проекта ПВО США "Золотой купол" в контексте Гренландии, и вся информация будет предоставлена по мере развития переговоров", – написал президент США.

Никаких других, хотя бы приблизительных, подробностей касательно того, какой связанный с Гренландией план он обсуждал с Марком Рютте, Трамп не привел. Однако журналистам он сказал: "Это долгосрочная сделка. Это самая долгосрочная сделка из всех возможных. Она будет действовать бесконечно. Нет временного ограничения. Это навсегда".

17 января Трамп объявил о введении пошлин для стран Европы, несогласных с его желаниями, касающимися Гренландии. С 1 февраля на все поставляемые в США товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии должна была быть наложена пошлина в 10 процентов, а с 1 июня – до 25 процентов. "Эта пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и абсолютной покупке Гренландии", – заявлял ранее Трамп.