СМИ: Трамп в жёстком разговоре убедил Нетаньяху не бить по Бейруту

Президент США Дональд Трамп вечером 1 июня сообщил о достижении нового соглашения о перемирии в Ливане, где Израиль ведёт операцию с шиитской проиранской группировкой "Хезболла" (признана террористической в США, в Ливане действует как легальная политическая сила и военизированная организация). В посте в соцсети Truth Social Трамп сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого Трамп, как утверждается, убедил его отказаться от ударов по Бейруту. Также, как написал Трамп, через посредников он общался с представителями "Хезболлы", которые заверили, что !стрельба прекратится - Израиль не будет атаковать их, а они не будут атаковать Израиль".

Израильские источники подтвердили, что Израиль отказался от планировавшихся ударов по Бейруту после разговора Нетаньяху с Трампом. При этом Иран, поддерживающий "Хезболлу", накануне, по сообщениям иранских СМИ, грозил выйти из мирных переговоров с США в случае израильских ударов по Бейруту.

Посольство Ливана в США объявило о соглашении о частичном перемирии - Израиль откажется от ударов по Бейруту и его пригородам, а "Хезболла" - по территории Израиля. На Южный Ливан, как следует из сообщения, соглашение не распространяется.

Утром во вторник поступают сообщения о новых обменах ударами между "Хезболлой" и Израилем в районе боевых действий на юге Ливана.

Издание Axios утверждает со ссылкой на представителя США, что Трамп в разговоре с Нетаньяху обрушился на него с критикой и бранью, назвав его "сумасшедшим" и отметив, что "Все сейчас ненавидят Израиль" из-за его действий. Трамп имел в виду эскалацию конфликта в Ливане, которая могла поставить под угрозу переговоры с Ираном. Как пишет Axios, Нетаньяху поддался давлению Трампа и отказался от первоначальных планов. Официально ни Белый дом, ни офис премьера Израиля не подтверждали, что разговор шёл именно так, как описывают СМИ.

Очередное обострение конфликта в Ливане началось 2 марта, после начала ударов США и Израиля по Ирану. В апреле было согласовано перемирие, которое, однако, регулярно нарушается.