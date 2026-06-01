Трамп: сохраним блокаду Ирана, если Тегеран откажется от переговоров

США сохранят морскую блокаду иранских портов, если Тегеран откажется от переговоров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью NBC News.

По словам Трампа, отказ Ирана от диалога не означает автоматического возобновления войны. "Это не значит, что мы сейчас пойдем и начнем повсюду сбрасывать бомбы", – подчеркнул он. При этом президент США отметил, что Иран по-прежнему заинтересован в заключении мирного соглашения.

Ранее иранское агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщило, что Тегеран прекратил обмен сообщениями с Вашингтоном через посредников до тех пор, пока не будут выполнены его требования по Ливану. В частности, Иран требует прекращения израильских военных операций против группировки "Хезболла" и вывода израильских войск с ливанской территории.

"Хезболла" признана террористической в США и Израиле. Евросоюз считает террористическим военное крыло группировки, но не политическую партию.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что достигнутое в апреле американо-иранское перемирие распространяется на весь регион. "Нарушение перемирия на одном фронте является нарушением прекращения огня в целом", — написал он в X.

Tasnim также предупредило о возможном расширении конфликта. В публикации говорится, что Иран и его союзники рассматривают возможность блокировки Ормузского пролива и активизации действий в районе Баб-эль-Мандебского пролива, через которые проходит значительная часть мировых поставок нефти и международной торговли.

Вашингтон требует отказа Тегерана от ядерного оружия, свободного судоходства через Ормузский пролив и передачи запасов высокообогащённого урана под международный контроль. Иран, в свою очередь, настаивает на снятии санкций, разблокировке активов и прекращении боевых действий на всех региональных фронтах.

Утром в понедельник, 1 июня, стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили израильской армии нанести удары по объектам "Хезболлы" в районе Дахия – южном пригороде Бейрута.

По данным Axios, госсекретарь Марко Рубио в последние дни провёл переговоры с Нетаньяху и президентом Ливана Жозефом Ауном, продвигая новую инициативу по прекращению огня. Вашингтон предлагает схему, при которой "Хезболла" первой прекращает атаки на Израиль, а Израиль отказывается от дальнейшей эскалации, включая удары по Бейруту. По данным источников, ливанская сторона считает, что первым прекратить огонь должен Израиль.

