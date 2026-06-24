СМИ: Трамп впечатлён ударами по РФ, призвал Зеленского быть смелее

Сразу несколько СМИ со ссылкой на источники написали в последние сутки о проявившемся на саммите G7 во французском Эвиане на прошлой неделе изменении позиции президента США Дональда Трампа по отношению к войне в Украине. Как утверждают, в частности, Financial Times и Kyiv Independent, Трамп – в том числе под впечатлением от последних успехов Украины – стал более открытым к усилению давления на Россию и даже, как утверждается, в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал того действовать более решительно.

Об этом, в частности, сообщил Kyiv Independent высокопоставленный украинский представитель. По его словам, Трамп высказал идею, что только сила может помочь убедить российского лидера Владимира Путина согласиться на мир. В Белом доме официально не подтверждали, что Трамп призывал Зеленского к более активным действиям, но заявили, что президент "сторонник мира через силу".

О диалоге Трампа и Зеленского пишет и Financial Times. По данным издания, во время ужина с Зеленским Трамп сказал ему, что "глубоко впечатлён и полон энтузиазма" в связи с украинской кампанией ударов по целям в глубине России. Газета также пишет, что Трамп советовал Зеленскому действовать "более смело".

При этом именно Зеленский в последние месяцы, когда США перешли к роли посредника и пытались добиться мира через уступки обеих сторон, требовал от партнёров большего давления на Путина.

Ранее сообщалось, что на саммите Зеленский показал Трампу снимки повреждённой российским ударом Киево-Печерской лавры, что произвело на президента США большое впечатление.

В совместном заявлении лидеров "Семёрки", подписанном и Трампом, выражается поддержка Украины и готовность усилить давление на Россию. В прошлом году Трамп не подписывался под таким заявлением. Сам президент США заявил, что России "следует заключить сделку", а представитель Вашингтона в ООН на днях отметил, что "время работает не на Россию".

О каких-либо практических решениях, включая новые санкции, поставки вооружения или широко обсуждаемый вопрос о лицензиях на производство средств ПВО в Украине, Вашингтон на данный момент не объявлял.

В Москве, с одной стороны, заявляют, что на саммите G7 проявился некий сдвиг позиции США, с другой, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, сообщения СМИ, что Трамп якобы дал добро Киеву на ужесточение военных действий против РФ – это "попытка выдать желаемое за действительное". Выступая в среду в Москве, Лавров вновь отверг заморозку конфликта по линии фронта и прекращение огня для проведения переговоров.