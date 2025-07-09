СМИ: у гендиректора МХАТ Кехмана прошли обыски

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ провели обыски у директора московского театра МХАТ и петербургского Михайловского театра Владимира Кехмана. Об этом сообщили "Фонтанка" и "Коммерсант". Утверждается, что оперативные мероприятия прошли утром 9 июля в Подмосковье в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Официального сообщения о деле пока не было.

Как пишет "Фонтанка", сам Кехман был доставлен в Следственный комитет. "Коммерсант" уточняет, что процессуального решения о его задержании пока не принято, и неясно, в каком он находится статусе. Телеграм-канал "112" утверждает, что Кехман проходит по делу как свидетель.

Расследование дела о растрате или присвоении в особо крупном размере ведут центральные аппараты СК и ФСБ, утверждает "Фонтанка". Дело, как сообщается, связано с контрактами по реконструции старой сцены МХАТ.

Владимир Кехман - известный в Петербурге бизнесмен. В 2007 году он стал гендиректором Михайловского театра. Затем возглавлял Новосибирский оперный театр (там он снял с постановки оперу "Тангейзер", в которой усмотрели оскорбление чувств верующих), а в октябре 2021 возглавил МХАТ имени Горького, отстранив от работы там деятелей, позиционирующих себя как "патриоты", в частности Эдуарда Боякова и Захара Прилепина.

Во МХАТ и Михайловском театре сообщения пока не комментировали.



