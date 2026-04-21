СМИ: Украина атаковала объект "Дружбы" в Самарской области

Украинские беспилотники в ночь на 21 апреля атаковали линейно-производственно-диспетчерскую станцию "Самара" нефтепровода "Дружба" в посёлке Просвет Самарской области, утверждает Украинская служба Радио Свобода и украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ. Утверждается, что в результате атаки были повреждены ёмкости с сырой нефтью и возник пожар.

По данным The Moscow Times, станция "Самара" принадлежит АО "Транснефть – Дружба" – филиалу ПАО "Транснефть", который управляет нефтепроводом "Дружба". "Украинская правда" цитирует свой источник, который утверждает, что на этой станции происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта Urals. "Поражение таких узловых станций непосредственно снижает способность России формировать экспортные партии нефти и выполнять контрактные обязательства", - заявил собеседник издания. Независимых подтверждений того, что возник пожар и что станции был нанесён ущерб, на данный момент нет. ASTRA отмечает, что система мониторинга пожаров NASA не фиксирует возгорания в районе станции.

При этом перекачка нефти в Словакию и Венгрию через Украину по нефтепроводу "Дружба" с января остановлена - как утверждают в Киеве, из-за его повреждения после российских ударов. Остановка "Дружбы" привела к тому, что Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита ЕС в 90 миллиардов евро. В последние дни появились сообщения о том, что работа трубопровода до конца апреля может быть возобновлена. В России пока не комментировали возможные повреждения после удара по Самарской области и нет данных о том, может ли он помешать предполагаемому возобновлению поставок в Венгрию.

Украинский мониторинговый ресурс Exilenova+ пишет о том, что нефть через станцию "Самара" качается в частности в другом направлении - в Новороссийск, где расположен крупный порт.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев написал, что ночью беспилотники атаковали промышленное предприятие, но не уточнял, о каком именно объекте идет речь. Минобороны России заявило, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 97 беспилотников, в том числе над Самарской областью.