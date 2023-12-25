СМИ Украины со ссылкой на разведку: Красовский мог быть отравлен

Бывший глава русскоязычной дирекции государственного российского телеканала RT Антон Красовский был госпитализирован. Источники в украинской разведке утверждают, что он был отравлен.

О возможном отравлении Красовского независимо друг от друга сообщили в понедельник издания Kyiv Post и "Украинская правда". Оба они ссылаются на источники в разведке. "Плохой человек делал плохие вещи, и вот на Рождество ему стало плохо", - приводит, в частности, слова своего собеседника "Украинская правда". При этом прямым текстом источники не говорят, кто именно мог стоять за предполагаемым отравлением Красовского и каким именно веществом он мог быть отравлен.

В телеграм-канале самого Красовского накануне - после перерыва в публикациях в несколько дней - была опубликована его фотография и запись от его имени. В ней сказано: "В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя".

Источник Kyiv Post утверждает, что состояние здоровья Красовского продолжает ухудшаться, и, вероятно, последнюю запись в сети сделал не он сам. Никаких независимых доказательств этого - как и того, что Красовский был отравлен - нет.

После появления новостей о возможном отравлении Красовский записал голосовое сообщение, в котором заявил, что он "жив", "будет жить" и "всех их переживёт", а "победа будет за нами". Причины своей госпитализации он не прокомментировал.

Антон Красовский - бывший журналист НТВ, глава предвыборного штаба Михаила Прохорова, участвовал ещё в ряде медиапроектов. На посту главы "RT Россия" Красовский активно выступал в поддержку вторжения в Украину. В октябре 2022 года он был снят со своего поста — главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что остановила сотрудничество с ним после того, как он в эфире своей программы "Антонимы" сказал, что в прошлом необходимо было "топить" и "жечь" украинских детей. Сам Красовский извинился за свои слова, однако не отказался от резкой антиукраинской риторики. Он запустил проект "Консерватор", выступающий в поддержку войны. Суд в Украине заочно приговорил Красовского к пяти годам лишения свободы по статьям о публичных призывах к свержению власти в Украине и геноциду.