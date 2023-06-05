СМИ установили личности нескольких российских военных в плену у РДК

Телеграм-каналы "Можем объяснить" и Astra утверждают, что установили личности нескольких российских военнослужащих, фигурирующих на видео, опубликованном накануне воюющими на стороне Украины Русским добровольческим корпусом и легионом "Свобода России".

Представители РДК на видео говорят, что российские военные были взяты в плен. На видео их около десяти человек. Где и при каких обстоятельствах это произошло - не сообщается.

Как пишет "Можем объяснить", с помощью сервисов поисков по соцсетям он смог опознать нескольких человек на видео. Канал называет их имена - Роман Гоменюк, Юрий Мартынов, Алексей Хамицкий, Дмитрий Ермаков. Все четверо пленных, как утверждается, из города Великие Луки Псковской области. "Астра" ранее, как утверждается, смогла подтвердить личность ещё одного пленного — Алексея Беляева из города Кашин Тверской области.

"Можем объяснить" приводит годы рождения двух пленных - 1978 и 1979, из чего следует, что речь не идёт о военнослужащих-срочниках.

РДК и легион "Свобода России" накануне предлагали губернатору Белгородской области встретиться, чтобы отдать ему пленных. Вячеслав Гладков согласился на встречу, но не там, где предлагал РДК. Встреча не состоялась. Бойцы РДК заявили, что передадут пленных Украине для возможного обмена.

В понедельник в телеграм-каналах добровольческих формирований появилось видео, как утверждается, захвата в плен ещё двух российских военных.

Накануне РДК утверждал, что вновь ведёт боевые действия на территории России, в частности в Новой Таволжанке Белгородской области. Были ли пленные захвачены именно там - не сообщается.

Минобороны России видео с пленными не комментировало. Ведомство подтвердило, что две диверсионные группы с территории Украины накануне пытались зайти в Новую Таволжанку, но они, как утверждается, "были уничтожены ударами авиации и артиллерии", причём были убиты более 10 человек.

Независимо подтвердить сообщения сторон в условиях боевых действий затруднительно.