"Русский добровольческий корпус" заявил, что "снова на родной земле"

Воюющий на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" 4 июня разместил в телеграм-канале видео с подписью: "Снова на родной земле".

Также в этом сообщении отмечается, что "передовая штурмовая группа РДК и ЛСР (судя по всему, Легион "Свобода России" - РС.) заходит с боями в пригород Шебекино. На записи, как отмечает "Медуза", показаны люди в камуфляже, которые передвигаются по населенному пункту. Когда была сделана съемка, не уточняется.

В другом размещённом в воскресенье в телеграм-канале РДК посте содержится обращение к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Ему предлагают передать двух "пленных русских солдат" в обмен на личную встречу в "стенах храма в Новой Таволжанке".

Ранее 4 июня власти Белгородской области и российские провоенные телеграм-каналы сообщали лишь об обстрелах в регионе. "Шебекинский округ под обстрелом...Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино. От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания...", - написал в соцсетях Вячеслав Гладков. Среди прочего, он сообщил об обстреле села Муром в Шебекинском районе и повреждении снарядами крыши четырёхэтажки в Новой Таволжанке.

В воскресенье Гладков также написал в телеграм-канале, что над Белгородом сработала система ПВО, и призвал "временно покинуть дома" жителей приграничных населённых пунктов.

Одновременно 4 июня появилась информация о том, что участие в одном из рейдов в Белгородскую область, совместно с РДК, подтвердил Польский добровольческий корпус, тоже воющий на стороне Украины. О видео, снятом в приграничном российском регионе и размещённом в телеграм-канале Польского корпуса, сообщает, в частности, агентство УНИАН. Дата и место съёмки не известны. Но отмечается, что речь идёт о событиях 22 мая.