СМИ в Бердске заявило о закрытии из-за "военной цензуры"

Новостная редакция издания "Курьер. Среда", работавшая в Бердске Новосибирской области с 2008 года, объявила о закрытии интернет-сайта из-за "военной цензуры" Об этом говорится в сообщении издания.

По словам главного редактора Галины Коморниковой, в марте 2022 года сотрудники удалили все упоминания слова "война" с сайта по требованию Генеральной прокуратуры. В последующие два года редакция заплатила полтора миллиона рублей штрафов за отсутствие маркировки "иностранного агента" в текстах. Претензии от Роскомнадзора, полиции, прокуратуры, ФСБ приходили в редакцию ежемесячно, отметила Коморникова. "Как-то нам пришло уведомление от прокуратуры, уже не помню, какого региона, что у нас на сайте слово "война". Стала смотреть – текст со словом "война" за 2020 год", – рассказала главный редактор.

Осенью 2023 года изданию отключили монетизацию в "Яндекс.Дзене", доход от этого источника упал в 40 раз. В службе поддержки редакции объяснили, что "интересы пользователей изменились", нужно "попробовать делать другие картинки". "Мы попытались два года жить в условиях военной цензуры. Сейчас могу сказать, что уже невыносимо. Когда претензии приходят не за нарушение суровых военных ограничений, а просто – не та тема, не та ссылка, не такая героизация", – написала Галина Коморникова, отметив, что решение о закрытии является "бессрочным".

Газета "Курьер" начала работать в Бердске в 2003 году. Через пять лет журналисты запустили новостной сайт.