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СМИ: в ФРГ расследуют причастность Лукашенко к контрабанде мигрантов

Польские пограничники и мигранты на границе

В Германии расследуют причастность Александра Лукашенко к контрабанде мигрантов с территории Беларуси через Польшу в ФРГ. Об этом сообщает в воскресенье газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники. Официально факт расследования против Лукашенко не подтверждён.

По данным германской полиции, с августа 2021 года из Беларуси в Германию незаконно перебрались почти 4000 мигрантов, у которых отсутствовали необходимые документы. Их поток увеличивается, в октябре таких мигрантов было зафиксировано более тысячи. Как правило, речь идёт о молодых мужчинах из Ирака и Сирии, которым белорусские власти выдают студенческие визы. Они прилетают в Беларусь и отправляются на границу, чтобы попытаться попасть в ЕС и попросить об убежище.

Страны ЕС возлагают на власти Беларуси и лично Лукашенко ответственность за организацию нелегальной миграции – в ответ на санкции, которые Евросоюз ввёл против официального Минска. Кризис на границе возник несколько месяцев назад – сначала мигранты направлялись главным образом в Литву, сейчас главное направление для них – граница с Польшей. Газета Bild в своём материале прямо пишет о том, что белорусские пограничники помогают мигрантам добраться до польской границы и показывают участки, где она плохо охраняется, при этом за пособничество в нелегальном пересечении границы мигранты платят белорусской стороне около 4000 евро. Власти Беларуси это отрицают, однако подчёркивают, что не намерены помогать странам ЕС справляться с миграционным потоком, пока действуют санкции.

Польские власти ввели на границе чрезвычайное положение, пограничники и военные пытаются не пустить мигрантов на территорию страны, однако, учитывая протяжённость границы, это им не всегда удаётся.

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